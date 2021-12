Avant Khabib, Nate Diaz et Dustin Poirier, Conor McGregor a vécu pour énerver Jose Aldo, dont la rivalité a conduit à un KO mémorable et le Brésilien est de retour à l’UFC Vegas 44

Aucun homme n’est plus responsable de la croissance du MMA et de l’UFC que Conor McGregor.

Depuis qu’il a fait irruption sur la scène, il a changé le sport par son talent, sa personnalité et ses nombreuses rivalités.

McGregor est devenu le visage de l’UFC et s’est fait de nombreux ennemis en cours de route

Khabib Nurmagomedov et Dustin Poirier sont ses querelles les plus récentes et avant cela, il y avait Nate Diaz, qu’il a combattu deux fois.

Cependant, avant tout cela, il y a Jose Aldo.

McGregor était à la recherche de son premier titre à l’UFC lorsqu’il a commencé à chasser Aldo, alors champion poids plume de l’UFC.

Et en 2015, lorsque le couple devait se rencontrer, Aldo était un nom bien plus grand que McGregor.

Le Brésilien n’avait perdu qu’un combat à ce moment-là et était invaincu depuis 10 ans, alors qu’il régnait en tant que champion pendant cinq ans. Il a défendu la ceinture sept fois sous la bannière UFC ; cela ressemblait à une montée, même pour une sensation de montée en flèche comme McGregor.

McGregor s’est mis au travail pour entrer dans la tête d’Aldo et a réussi à pousser ses boutons malgré le fait que le champion ne parlait pas anglais !

Seuls trois hommes ont détenu l’or au championnat depuis plus longtemps dans l’histoire de l’UFC qu’Aldo – Anderson Silva, Georges St-Pierre et Demetrious Johnson. Pas une mauvaise liste.

McGregor ne se souciait pas de tout cela. Pas du tout. L’Irlandais était convaincu qu’il allait détruire Aldo et a commencé à briser mentalement le Brésilien alors qu’il faisait la promotion de son combat.

Nous nous souvenons tous de McGregor disant : « Si c’était une autre époque, j’envahirais ses favelas à cheval et je tuerais quiconque n’est pas apte au travail », raillant Aldo à propos de sa maison devant des milliers de ses compatriotes.

Partout où il regardait, McGregor était là lors de leur tournée mondiale

Il volerait la ceinture d’Aldo à plusieurs reprises au cours de la tournée mondiale, laissant Aldo simplement frustré et épuisé par les singeries sans fin de McGregor.

Mais McGregor n’agissait pas simplement de manière puérile sans but. Tout était très calculé.

« La tournée mondiale était juste une combinaison de moi le regardant droit dans les yeux et lui disant ce qui allait lui arriver », a expliqué plus tard McGregor.

« Je savais qu’il ne parlait pas anglais, alors j’ai parlé dans sa langue maternelle à Rio de Janeiro et lui ai dit qu’il allait mourir. Et puis c’était tout.

« Je savais que son corps était fatigué. Je savais que son esprit était vidé. Il est en train de sortir du jeu. Tout ce que vous avez à faire est de regarder. Il cherche sa sortie.

Les parallèles avec ce que McGregor a dit à propos d’Aldo puis avec ce qu’est McGregor maintenant sont assez obsédants. Le corps de McGregor est également en panne. Ses chevilles lui posent régulièrement des problèmes et il s’est cassé la jambe lors de sa dernière sortie contre Poirier.

Mais, avant le combat contre Aldo, McGregor avait faim. Il n’était pas encore le double champion. Il n’était même pas encore champion. Et les salaires de Floyd Mayweather n’étaient rien d’autre que de la fantaisie.

Aldo a combattu McGregor dans leur combat très attendu à l’UFC 194 en 2015

C’était long à venir étant donné qu’Aldo s’est retiré de son combat initial avec blessure.

McGregor a battu Chad Mendes pour le titre intérimaire des poids plume, puis cinq mois plus tard, il a finalement affronté Aldo pour la couronne incontestée, à l’UFC 194, en décembre 2015.

Après toutes les discussions, toute l’anticipation – une construction qui en a fait le combat le plus acheté de tous les temps – McGregor a assommé Aldo en 13 secondes.

McGregor n’a eu besoin que de 13 secondes pour éliminer Aldo

Après cela, il a remporté le titre UFC des poids légers d’Eddie Alvarez en 2016 pour devenir le tout premier champion simultané à deux poids de l’histoire de l’UFC.

Deux ans plus tard, le pay-per-view le plus acheté de l’histoire de l’UFC est né avec sa rivalité contre Khabib.

Maintenant, il est sur le plateau après avoir subi une fracture à la jambe dans le combat de trilogie avec Poirier qui l’a mené 2-1 dans la série.

Le temps de McGregor, comme celui d’Aldo, touche-t-il à sa fin ? Il n’a gagné qu’une seule fois au cours des quatre dernières années et sort maintenant d’une grave blessure, qui a vu Anderson Silva ne jamais revenir à son apogée.

Aldo est passé du poids plume au poids coq depuis qu’il a perdu son titre contre McGregor

Pourtant, il pourrait être juste de dire sans Aldo, il n’y a pas de mégastar McGregor.

Aldo, le poids coq n°5 est de retour en action ce week-end alors qu’il affronte Rob Font à l’UFC Vegas 44.

Il entre dans le combat de l’événement principal après avoir marqué des décisions impressionnantes contre Marlon Vera et Pedro Munhoz.

American Font, 34 ans, cherche à remporter cinq victoires consécutives contre l’ancien double champion poids plume de l’UFC.