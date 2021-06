Avant la date du tribunal de conservation, Britney Spears ne s’arrêtera pas et continuera à danser jusqu’à la fin du monde

Contrairement à l’uniforme Insta habituel de Britney Spears, composé d’un soutien-gorge et d’un short de sport, elle porte une combinaison scintillante et des talons aiguilles. Et elle a certainement l’air de s’amuser, bien que certains commentateurs ne soient pas d’accord. De nombreux fans expriment toujours leur inquiétude concernant le contenu, avec des commentaires tels que « vraiment concerné » et « que se passe-t-il ici ? » Peut-être que les vidéos ne sont pas la meilleure chorégraphie de Britney Spears, mais elles ne sont vraiment pas mauvaises – surtout par rapport à certains des premiers messages de quarantaine. Les vidéos peuvent simplement servir de distraction amusante, étant donné que Britney Spears se prépare pour une énorme comparution devant le tribunal.