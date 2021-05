Avant la dernière saison de The Bold Type, Melora Hardin réfléchit à ses scénarios préférés

Je pense certainement que le [episode titled Carry the Weight] C’était un moment incroyable où vous avez pu révéler cela à propos de Jacqueline, qu’elle avait été violée sur le lieu de travail et comment elle avait surmonté cela et est devenue une femme forte et centrée qui, vous pouvez dire, a fait son travail et a pleuré et a guéri et continue guérir parce que c’est un voyage de toute une vie. Je pense que c’était vraiment beau. J’ai aussi beaucoup aimé l’histoire de quand Ian et Jacqueline se débattaient et que son ancien petit ami est revenu dans sa vie parce qu’il était très important pour moi depuis le tout début que nous ne voyions pas une femme de pouvoir qui a tout réuni au travail, mais aussi, le mari et la femme sortant pour dîner comme, «Ooh, la vie est parfaite» ding! vous savez, tintant nos verres. Je voulais vraiment que vous voyiez que Jacqueline est une vraie personne et qu’elle se débat. Même si elle est dans cette longue relation avec son mari et qu’ils ont deux enfants ensemble, il y a des difficultés dans toute relation à long terme. Et je voulais que vous voyiez une image, vous savez, à la manière du type audacieux de quelqu’un qui fait face à ces défis avec intégrité et avec grâce. Et j’ai l’impression qu’elle l’a vraiment fait.