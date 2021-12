Avant la fin de la décennie, il y aura des humains sur Mars : Elon Musk le joue | La technologie

Il est la personne la plus médiatique du moment, l’homme de l’année pour le magazine Times et chaque fois qu’il parle, le monde l’écoute. Aujourd’hui, deux jours après la fin de l’année, Elon Musk promet qu’il y aura des êtres humains sur Mars tout au long de cette décennie.

Pour beaucoup, c’est une grande gueule, et ce n’est pas pour moins. Commentez tout, il passe la journée sur Twitter et a toujours quelque chose pour tout le monde. Cela correspondrait certainement à la description de la grande bouche.

Mais c’est aussi un génie l’un des esprits les plus brillants de notre temps et PDG de certaines des entreprises les plus importantes de la dernière décennie : PayPal, Tesla, SpaceX…

Cela fait vous écouter peut être dangereux, car bien qu’il libère des vérités, d’autres fois ce ne sont que des intérêts commerciaux, comme lorsqu’il parle bien d’une crypto-monnaie pour altérer le marché. Nous l’avons vu des centaines de fois cette année.

La dernière déclaration que le PDG de Tesla nous a laissée se trouve dans le podcast Lex Fridman, que vous avez téléchargé ici en vidéo afin que vous puissiez le voir par vous-même.

Dans l’émission, il a été interrogé directement sur la colonisation de Mars par les humains. A quoi Elon a répondu : « Dans le meilleur des cas dans SpaceX nous mettrons des humains dans 5 ans, dans le pire des cas ce sera dans 10 ans. »

SpaceX a réussi à se positionner comme l’une des entreprises les plus importantes de l’industrie spatiale ces derniers temps. Ses succès abondent, et dans cet article, nous allons passer en revue certains de ses plus grands jalons au fil des ans.

L’objectif d’Elon Musk est de perfectionner son vaisseau spatial, qui fait l’objet de tests et d’améliorations constants depuis des années, afin qu’il puisse décoller et atterrir sans problème, tout en étant capable de résister aux voyages interplanétaires.

L’idée du PDG de SpaceX est de construire 1 000 fusées Starship cette décennie pour lancer 3 fusées par jour. Ainsi, Mars pourrait être colonisée par environ un million de personnes en quelques années seulement.

Ce sont des projets abandonnés de la NASA, des idées qui ne figurent pas dans les livres à succès parce qu’elles n’ont pas décollé et ont été laissées à mi-chemin.

Pour le moment, tout cela n’est que du bout des lèvres, et cela peut sembler un pari, mais chez SpaceX, ils sont déterminés à conquérir les étoiles, cela ne fait aucun doute. La réticence vient quand on se rend compte qu’il n’y a rien sur Mars, pas même la vie.

Est-ce un autre des paris qu’Elon Musk remporte, ou s’agit-il d’une revendication avec des intérêts commerciaux ? Le temps nous le dira.