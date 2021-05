“Avant la finale je penserai à ceux qui m’ont vu grandir”

14/05/2021 à 10h30 CEST

.

La joueuse barcelonaise Aitana Bonmatí (Sant Pere de Ribes, 1998) explique que dans les instants précédant la finale de la Ligue des champions que l’équipe du Barça jouera dimanche contre Chelsea à Göteborg, elle pensera à toutes ces personnes qui l’ont vue grandir. et que lorsque vous le verrez à la télévision (la réunion ne pourra pas assister au public) vous en serez fier.

Dans cette interview avec ., la milieu de terrain expose ses sentiments pour la deuxième finale européenne de l’histoire de Barcelone et la joie de remporter le titre de First Iberdrola (sans perdre ni nul match) le week-end dernier après avoir battu le nul de Granadilla et Levante contre l’Espanyol.

Le week-end dernier, ils ont joué dans les couvertures des journaux sportifs avec l’obtention du titre de champion, un fait qui, il y a quelques années, aurait semblé être une utopie. Laissant de côté le fait que c’est quelque chose de clairement positif pour la croissance du football féminin, cela leur impose-t-il une pression supplémentaire? Comment gérez-vous la nouvelle dimension médiatique?

Pas de pression. Nous devons nous réjouir de la présence médiatique que nous avons eue ces derniers jours. C’est quelque chose de très positif et cela n’amène personne à atteindre la tête. Nous l’apprécions simplement beaucoup parce que c’est quelque chose qu’on ne voyait pas il y a quelques années.

Ces couvertures ont-elles été commentées dans le vestiaire?

Oui, nous en avons discuté. Je suis moi-même apparu sur une couverture avec l’une des photographies de la piscine et j’en ai discuté avec les compagnons. Ces choses sont une démonstration de ce que le football féminin est en train de développer et aussi du changement qui se produit dans la société.

Précisément dans les vidéos et photos de la célébration du titre de la Ligue, une très bonne ambiance entre les joueurs de l’équipe peut être appréciée. C’est vraiment ça?

Oui oui. Nous sommes très cohésifs, nous nous entendons tous très bien. Et la meilleure chose à propos de gagner des titres est de les célébrer. Dans ces moments, il est très visible que nous sommes un groupe uni et que nous faisons de l’ananas.

Il y a aussi une union de l’équipe avec l’entraîneur, Lluís Cortés. Qu’est-ce que cela leur apporte?

R: Nous avons grandi en équipe grâce à lui et à ses entraîneurs, c’est l’affaire de tous. L’équipe et le staff technique ont fait un pas en avant ensemble. Nous avons eu le travail, l’ambition et la persévérance pour arriver à ce que nous sommes maintenant.

Comment changer la puce de la célébration d’une ligue à une finale de la Ligue des champions en une semaine seulement?

Une finale de Ligue des champions est une raison suffisante pour changer de puce. Le défi qui nous attend est si grand qu’il sort seul. Nous voulons remporter la première Ligue des champions pour le Barça.

Constatez-vous une pression supplémentaire lorsqu’il s’agit de remporter cette Ligue des champions étant donné qu’en 2019 contre l’Olympique de Lyon, Barcelone n’était clairement pas l’équipe favorite?

On ne ressent pas cette pression, on s’attend à une finale très serrée, les deux équipes ont de très bons arguments et on est arrivé jusqu’ici pour quelque chose. Je ne pense pas que ce soit une finale inégale et donc n’importe qui peut gagner.

Pour Chelsea, ce sera la première finale de la Ligue des champions de son histoire. Cela peut-il être un avantage pour le Barça?

Il est vrai que nous avons déjà vécu cette situation et nous savons ce que c’est que de jouer une finale. Peut-être en ce sens nous sommes mieux préparés, mais le jeu sera très homogène et je ne considère pas que ce facteur ait trop de pertinence.

Ressentez-vous les mêmes nerfs qu’avant la finale 2019 ou vivez-vous de manière plus calme cette fois?

Il y a des nerfs. Quand vous pensez au match, ils apparaissent un peu.

Et comment vit l’équipe la semaine précédente?

Excité, impatient. L’attente est un peu longue, on a vraiment envie que dimanche arrive pour pouvoir jouer, ce qui au final c’est ce qu’on aime.

Selon vous, qu’est-ce qui vous passera par la tête pendant les instants avant le début de la finale?

Je ne sais pas, je vais essayer de me concentrer sur le match. Et je penserai à toutes les personnes qui m’ont vu grandir et qui à ce moment-là vont le regarder à la télévision tout en appréciant et en étant fier qu’en tant que personne je suis venu si loin.

Après vous être qualifié pour la finale de la Ligue des champions et le titre de Ligue, vous arrêtent-ils davantage dans la rue?

La vérité est que je ne suis pas beaucoup sorti dans la rue car nous devons nous protéger du coronavirus, nous prenons bien soin de nous à cet égard. Il est vrai que dans ma ville, Sant Pere de Ribes, les gens me connaissent. À Barcelone, c’est plus compliqué, mais ils nous connaissent de plus en plus.

Le week-end dernier, avant de remporter la Ligue, ils ont disputé leur match sur le terrain de Granadilla, qui dispose d’un terrain en gazon artificiel. Cela s’est produit juste une semaine avant de disputer la finale de la Ligue des champions, avec le risque de blessures que cela implique. Comment évaluez-vous ce fait?

Si c’est dommage. Le terrain de Granadilla est l’un des pires de la Ligue à jouer car il n’est pas en bon état et au final, le gazon artificiel a plus de chances de provoquer des blessures. Il est clair que si vous voulez faire un pas pour professionnaliser la Ligue, ce genre de choses doit changer et si nous voulons continuer à grandir en tant que compétition également. Cette question des champs est primordiale.