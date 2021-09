Avant la réunion des vraies femmes au foyer de Potomac, Wendy Osefo appelle Gizelle Bryant pour avoir évoqué des rumeurs de mariage et de corps

Néanmoins, pratiquement tout le monde sur Real Housewives of Potomac, y compris Gizelle Bryant, a indiqué que les rumeurs de tricherie sur le mari de Wendy Osefo ne sont pas vraies. Pourtant, c’est de cela qu’ils se disputent tous. Il a solidifié une division claire parmi les femmes, avec Osefo, Karen Huger et la nouvelle venue Mia Thornton d’un côté et Bryant, Robyn Dixon et Ashey Darby de l’autre. (La position de Candiace Dillard Bassett semble encore assez ambiguë puisqu’elle ne s’entend pas bien avec Darby ou Huger.)