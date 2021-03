Avant la sortie de Saina, de MS Dhoni The Untold Story à Saand ki Aankh, comment se sont déroulés les biographies sportives de Bollywood de la dernière décennie

Comment les biopics sportifs de Bollywood de la dernière décennie se sont comportés

Le suivi des fans pour le sport et le cinéma est sans précédent en Inde, mais il a rarement franchi les limites du grand écran jusqu’à ce que Chak De India de Shah Rukh Khan établisse des records au box-office. Le succès de la star de Shah Rukh basé sur l’histoire réelle de Mir Ranjan Negi, un ancien gardien de but de hockey indien qui a permis à l’équipe féminine indienne de remporter l’or aux Jeux du Commonwealth en 2002, a incité les cinéastes à s’intéresser au sport en tant que sujet du cinéma hindi. et depuis lors, plusieurs films basés sur le sport arrivent en salles.

La plupart d’entre eux sont des biopics ou sont basés sur des événements sportifs de la vie réelle, des victoires historiques majeures, mais ils ont tendance à passer sous silence les moments difficiles, les controverses qui y sont liées. De telles hagiographies bien que créent un thriller à suspense mordant mais ne donnent qu’une version glorifiée de la personne.

Les locaux du film Chhichhore, lauréat d’un prix national, sont également sportifs, où les auberges de jeunesse ont recours à toutes sortes de «tikdam» (raccourcis) pour as dans les jeux.

Alors que la star de Parineeti Chopra Saina se rend dans les salles ce vendredi, voici comment se sont déroulées les sagas sportives, celles qui ont créé une référence et les autres qui ont atterri avec un bruit sourd.

Dangal

Le biopic sportif le plus populaire Dangal a suivi l’histoire des sœurs Phogat. Et comment leurs noms sont devenus synonymes de lutte à Haryana. Dangal a fait un excellent travail en expliquant la lutte à son public et a fourni un récit engageant de l’équation père-fille. Le film reprend vigoureusement la résolution d’un père de faire vivre son rêve à ses filles contre toute attente.

Le film a mis en scène la collection festive du box-office rugissant avec 702 crores de roupies dans le monde selon Box Office India et est l’un des films les plus rentables en Inde à ce jour.

MS Dhoni, l’histoire inédite

Réalisé par Neeraj Pandey, MS Dhoni est venu au théâtre alors que le sportif était très en action. Cependant, contrairement à sa tuile, il n’y avait rien de nouveau à déchiffrer pour le public que ce qui était déjà connu grâce à une couverture médiatique illimitée sur sa vie et sa carrière. En tant que film, il reste fidèle à tous les sommets de la vie de Dhoni, depuis sa découverte par son professeur de sport jusqu’à son arrivée dans l’équipe indienne sans trop se préoccuper des controverses de sa vie. Sa grande victoire a été la performance de Sushant Singh Rajput qui a fait un Dhoni incroyable en imitant son langage corporel jusqu’au tir emblématique de l’hélicoptère.

Le film a été un énorme succès au box-office, faisant 189,83 crores de roupies dans le monde selon Box Office India

Bhaag Milkha Bhaag

Le film commence à partir du moment où Milkha Singh a dû mordre la poussière aux Jeux olympiques de Rome de 1960. Le film planant autour de la partition, la lutte de Milkha Singh, ses jours dans l’armée en ont fait une histoire inspirante. La performance de Farhan était sincère et nuancée.

Le film a rapporté 163,78 crores de roupies dans le monde selon le Box Office India.

Mary Kom

Le premier biopic d’une athlète à connaître un succès commercial. Même avec de vives critiques sur le choix de Priyanka Chopra pour le rôle principal, le film a reçu les éloges des cinéphiles car il a réussi à intéresser les téléspectateurs à l’histoire de May Kom peu connue des masses. Priyanka Chopra a donné une performance exceptionnelle. Le réalisateur Omung a tenté de mettre en évidence non seulement l’histoire de Mary Kom, mais aussi des problèmes tels que l’ignorance des Indiens sur le Nord-Est, l’autonomisation des femmes, le mauvais traitement des athlètes, la difficulté des femmes à équilibrer les tâches domestiques et la carrière.

Le film a rapporté 86,19 crores de roupies dans le monde selon Box Office India.

Soorma

Le film du réalisateur Shaad Ali était sur la vie du joueur de hockey indien Sandeep Singh qui a remporté le prix Arjuna, mais sa carrière a été interrompue par un accident. Le film raconte son ascension sur le circuit international en tant que joueur de hockey et son incroyable courage pour récupérer et revenir sur le terrain après une blessure qui a mis fin à sa carrière.

Le film mettant en vedette Daljit Dosanjh, Taapsee Pannu, Angad Bedi a fait 48,07 crores de roupies dans le monde selon le Box Office India

Saand Ki Aankh

Histoire de deux femmes tireuses d’élite de Haryana, Chandro et Prakashi Tomar, Saand Ki Aankh. Le film centré sur les femmes montre des drames bollywoodiens surchauffés sur les femmes qui pataugent à travers les préjugés de genre. Ce n’est pas le film sportif le plus subtil que l’on puisse voir, mais il est parfaitement réalisé. La performance de Bhumi Pednekar et Taapse Pannu a également frappé dans le mille.

Le film a rapporté au total 30,49 crores de roupies dans le monde selon Box Office India.

Paan Singh Tomar

L’une des plus belles performances d’Irrfan, Paan Singh Tomar parle d’un athlète dont les circonstances l’ont fait se tourner vers un dacoit redouté dans la vallée de Chambal. Toman franchit les obstacles avec la même facilité et la même détermination que pour assassiner des hommes qui tentent de le priver de sa terre ancestrale. La représentation d’Irrfan d’un personnage gris était si gracieuse que même lorsqu’il rencontre son destin inévitable, il y a quelque chose d’héroïque à ce sujet.

Le film a remporté le prix du meilleur long métrage et Irrfan le meilleur acteur aux 60e National Film Awards 2012. Au box-office, le film a rapporté 20,88 crores de roupies dans le monde selon le Box Office India.

Après Saina, voici en attente de 83, Maidaan, Sabaash Mithu, Rashmi Rochet pour faire vibrer le public et sprinter au-delà des records du box-office.

