Avant la troisième vague de Covid-19, le gouvernement de Delhi annonce un projet de Rs 139-cr pour numériser le secteur de la santé et ajouter 7 000 nouveaux lits d’hôpitaux

Delhi CM Arvind Kejriwal a également confirmé l’approbation concernant la création de 6 836 nouveaux lits dans les hôpitaux publics de Delhi (Express Photo)

Delhi : Samedi, le gouvernement de Delhi a annoncé un projet de 139 crores de roupies dans le but de numériser la gestion des soins de santé dans la capitale nationale. Il permettra les interactions hôpital-patient dans la ville via une gestion intégrée basée sur le cloud et des cartes de santé numériques. Le cabinet de Delhi a approuvé le budget et des fonds ont également été sanctionnés pour mettre en place le «système de gestion de l’information sur la santé». Les contrats ont été envoyés à M/s NEC Corporation India Private Limited.

Le ministre en chef Arvind Kejriwal a également confirmé l’approbation concernant la création de 6 836 nouveaux lits dans les hôpitaux publics de Delhi. « Il s’agit d’une augmentation considérable de l’infrastructure de santé de la ville. Aujourd’hui, Delhi compte 10 000 lits dans les hôpitaux publics et 6 800 s’ajoutent. Il s’agit d’une augmentation de 70 p. 100, et ce n’est pas rien. Ces lits seront prêts dans six mois. Nous sommes prêts pour la troisième vague COVID si elle se présente. Même si cela ne se produit pas, ces lits seront prêts pour les habitants de Delhi », a-t-il déclaré dans The Indian Express.

Le système devrait être prêt d’ici la mi-22 si l’on en croit les responsables du gouvernement de Delhi. Il sera toutefois mis en œuvre dans les hôpitaux publics d’abord, puis dans les hôpitaux privés de manière progressive.

Tous les hôpitaux de Delhi seront connectés sur une plate-forme commune dans ce système. Ce portail nous aidera à nous informer sur la disponibilité des lits (combien de lits sont vides), la disponibilité des médicaments (combien de médicaments et en quelle quantité). Le portail aidera également à informer le poste du personnel, le poste médical, le nombre de ventilateurs vacants. Vous n’aurez plus besoin de former de longues files d’attente dans les hôpitaux. Tout ce que vous avez à faire est de prendre rendez-vous avec un médecin par téléphone et de choisir de vous rendre à votre convenance, a déclaré Delhi CM, comme indiqué dans IE.

Le système serait entièrement numérique et basé sur le cloud. Les citoyens y seront connectés via des « cartes de santé électroniques ». Ces cartes seront émises et utilisées en ligne pour l’accès. La carte aidera les gens à obtenir toutes les informations sous un même toit et aidera également à fournir une aide immédiate en cas d’urgence.

«Dans le cadre du projet de carte de santé, des cartes de santé électroniques basées sur un code QR seront délivrées aux résidents sur la base de l’identification des électeurs et du registre de la population à partir desquels les informations démographiques et cliniques de base de chaque patient peuvent être extraites. La cartographie des familles sera effectuée au moyen de cartes de santé en ligne pour les régimes et programmes de santé. Il sera intégré à HIMS pour un échange d’informations transparent. Des cartes avec des codes QR seront distribuées à chaque personne après vérification physique », lit-on dans un communiqué du gouvernement tel que rapporté dans l’IE.

