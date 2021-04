Avant l’audience antitrust d’Apple, le sénateur Klobuchar qualifie le lancement d’AirTag de “ opportun ”

Le sous-comité judiciaire du Sénat américain sur les lois antitrust tient une audition aujourd’hui sur les problèmes de concurrence concernant Apple et Google. Juste avant l’audience, le sénateur Klobuchar, qui préside le sous-comité, a déclaré que le lancement par Apple de son nouveau traqueur d’articles AirTag était «opportun» et qu’elle pensait que les magasins d’applications des deux sociétés avaient besoin d’un examen plus approfondi.

Juste après qu’Apple ait officiellement lancé ses AirTags hier lors de son événement Spring Loaded, le PDG de Tile a publié une déclaration disant que la société ne faisait pas confiance à Apple pour jouer honnêtement et qu’elle aimerait voir le sous-comité antirouille lancer une enquête sur les AirTags en particulier. Tile a déjà témoigné au Congrès au sujet de ses préoccupations concernant Apple et le fera à nouveau lors de l’audience d’aujourd’hui.

Maintenant, la sénatrice Amy Klobuchar a également fait un commentaire sur les AirTags avant l’audience (via .):

“C’est opportun étant donné que c’est le type de conduite dont nous parlerons à l’audience”, a déclaré Klobuchar, ajoutant que les critiques d’Apple et des magasins d’applications de Google n’avaient pas reçu l’attention qu’elles méritaient. «Il y avait eu un peu moins d’attention à ce sujet que je ne le pense.»

Plus tôt ce mois-ci, Apple a fait face à la répression du sénateur Klobuchar et du sénateur Mike Lee après que la société ait apparemment cherché à sauter l’audience. Cependant, le chef de la conformité d’Apple, Kyle Andeer, sera à l’audience pour témoigner après tout.

Avant l’audience, Apple a déclaré:

Nous avons toujours considéré la concurrence comme le meilleur moyen de générer de belles expériences pour nos clients, et nous avons travaillé dur pour créer une plate-forme sous iOS qui permet aux développeurs tiers de prospérer.

Notamment, les plaintes de Tile concernant les AirTags et l’application Find My en particulier peuvent ne pas avoir autant de poids maintenant qu’Apple a ouvert la plate-forme à des tiers plus tôt ce mois-ci. Chipolo sera le premier outil de suivi des éléments tiers à s’intégrer à Find My d’Apple.

Restez à l’écoute car nous en apprendrons plus sur le déroulement de l’audience antitrust plus tard dans la journée.

