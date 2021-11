Avant le Bellator 272, Sergio Pettis n’a de respect que pour Kyoji Horiguchi : « Un vrai champion »

A une semaine du combat avec Kyoji Horiguchi, l’actuel champion des poids coq de Bellator, Sergio Pettis n’a de respect que pour les Japonais.

Dans une interview avec accro au MMA, l’Américain a fait l’éloge de son rival et a reconnu que le combat avec Kyoji horiguchi dans Bellator 272, il montrera qui est le vrai champion.

« Ma tête est comme ça et je vois ça. Il était champion, s’est blessé au genou et a dû abandonner la ceinture. Juan l’a gagné en battant Patchy Mix et j’ai battu Juan. Mais en fin de compte, cette ceinture appartient à Horiguchi. Je m’occupe juste de lui. Ce combat va vraiment signifier qui est le vrai champion de la division. » reconnu Pettis.

A 28 ans, Pettis est devenu champion des poids coq en battant Juan Archuleta par décision unanime, en mai dernier. Après avoir signé avec Bellator, Sergio il a remporté ses trois combats dans l’organisation.

