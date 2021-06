Avant le match amical contre le Danemark, Niklas Süle du Bayern Munich a hâte de faire ses preuves

Le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle est entré dans le camp d’entraînement allemand sous un certain contrôle en raison de son niveau de forme physique à la suite d’une blessure au cours de la saison du club.

Süle, cependant, a travaillé extrêmement dur pour se préparer et pourrait même faire une apparition mercredi contre le Danemark.

“Chaque match et séance d’entraînement que nous avons avant le match d’ouverture contre la France est extrêmement important. Nous pouvons apprendre à mieux nous connaître et tester ce sur quoi nous avons travaillé à l’entraînement », a déclaré Süle sur le site Web de la DFB. « Nous avons travaillé dur pendant le camp d’entraînement et je pense que nous avons pris un bon départ.

Süle a déclaré que le Danemark serait un bon test et qu’il s’agissait d’une équipe de très grande qualité.

Niklas Süle est prêt à revenir à l’action. Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

« Le Danemark compte un certain nombre de joueurs qui jouent en Allemagne ou dans les meilleures ligues européennes. Nous les avons affrontés avant la Coupe des Confédérations 2017 et avons fait match nul 1-1 », a déclaré Süle. « Nous prendrons ce match très au sérieux. Ce sera un bon test pour nous. En ce qui concerne le tournoi, le match n’est pas si important, principalement parce qu’il est au milieu de notre camp d’entraînement.

Süle a fait du travail supplémentaire pour tenter de retrouver une forme physique complète et les résultats ont été excellents. Cependant, le grand homme a minimisé toute mesure spéciale et a déclaré qu’il avait commencé son entraînement “supplémentaire” alors qu’il était encore au Bayern Munich il y a quelques semaines.

“J’ai travaillé très dur et j’ai utilisé judicieusement les deux dernières journées de quarantaine avec le Bayern”, a déclaré Süle. «J’ai eu de petits revers concernant mes muscles au cours des deux, trois derniers mois. Je ne dirais pas que je suis encore à 100%, mais je suis sur la bonne voie pour être pleinement en forme pour le match de la France. Je fais un petit plus pour mon corps et mon genou. Vous devez faire des choses pour votre corps lorsque vous avez déchiré votre LCA deux fois, que ce soit de la physiothérapie, de la musculation ou de la course. Je vais peut-être faire quelques runs de plus que les autres, mais ce n’est pas important car tout le monde travaille dur. Cependant, quand les autres avaient un jour de congé, je m’entraînais avec le Bayern. Je commence à me rattraper.