Avant le match SummerSlam avec Bobby Lashley, Goldberg fait exploser par l’ancienne superstar de la WWE

De toute évidence, nous ne pouvons que spéculer sur le raisonnement officiel de la WWE derrière la réintégration de Goldberg à la WWE. Des rapports ont indiqué que la société espérait faire de SummerSlam 2021 son plus grand événement de l’année à ce jour, ce qui se traduirait par la location du stade Allegiant, le plus grand lieu de SummerSlam à ce jour. Indépendamment de ce que les lutteurs professionnels peuvent penser de ses capacités sur le ring, Goldberg est toujours un nom majeur de la WWE avec la capacité de tirer de gros chiffres pour les matchs. La seule personne que les gens voudront peut-être voir plus que Goldberg contre Bobby Lashley est Brock Lesnar, et nous n’avons pas beaucoup entendu parler du front de Lesnar.