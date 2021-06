Avant le retour de Simon Cowell à l’Amérique a du talent, il a annulé un autre concert télévisé

Un représentant de Reshet avait précédemment déclaré à Variety que le personnel de Simon Cowell avait fait part de “préoccupations légitimes” concernant la participation de la star à l’émission. Au moment d’écrire ces lignes, ni Simon Cowell ni son équipe n’ont confirmé la raison exacte de sa décision, et ses représentants n’ont pas vérifié si la décision était liée au récent conflit entre Israël et le Hamas. Selon un rapport de Jewish News of London, Cowell était “amèrement déçu” de ne pas pouvoir apparaître dans l’émission pour “un certain nombre de raisons”.