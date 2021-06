Avant le spin-off mandalorien de Star Wars, un ancien acteur de Boba Fett s’en va à cause des changements apportés au navire de Bounty Hunter

in

De toute évidence, Mark Anthony Austin et d’autres ont pleinement droit à leurs opinions sur un changement dans l’univers de Star Wars bien que, encore une fois, nous ne savons toujours pas si ce changement est de grande envergure. LEGO a déclaré à des sites comme Jedinews.com qu’il ne ferait plus référence au navire comme Slave-1 dans le merchandising et que “tout le monde” faisait de même. Jusqu’à ce que nous ayons un mot officiel de Disney, cependant, je considérerais que cette question est toujours en suspens.