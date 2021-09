Avant les débuts de Dancing With The Stars, JoJo Siwa prend des photos de Nickelodeon sur sa musique

JoJo Siwa a sorti trois albums studio jusqu’à présent, avec des singles comme “Boomerang” et “Kid in a Candy Store”. Elle a animé Lip Sync Battle Shorties avec Nick Cannon et a été nommée par Time Magazine comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde en 2020. Tout cela a conduit à la sortie de son film très attendu The J Team sur Paramount+ début septembre. La comédie musicale, produite par Nickelodeon Movies, suit Siwa – jouant une version fictive d’elle-même – après avoir été renvoyée de sa troupe de danse au milieu d’un drame avec le nouvel entraîneur. Nous supposons que l’intrigue n’implique pas que son personnage se fasse dire qu’elle ne peut pas exécuter certains mouvements de danse pour un public plus large.