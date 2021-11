Avant les docuseries Disney Plus, regardez le moment où le créateur de SNL a tenté de réunir les Beatles

C’est inscrit dans la tradition des Beatles comme l’un des grands imaginaires de tous les temps. Après que le groupe ait refusé un promoteur après l’autre offrant des millions de dollars, le créateur de Saturday Night Live, Lorne Michaels, a failli convaincre les Beatles de se réunir – enfin, deux d’entre eux en tout cas : John Lennon et Paul McCartney. C’est grâce à un coup hilarant que Michaels a réalisé une émission SNL il y a 45 ans, en 1976. Cela s’est produit quelques années seulement après les événements décrits dans The Beatles: Get Back, les docuseries en trois parties très attendues du réalisateur Peter Jackson qui débarque sur Disney Plus la semaine prochaine.

La série Disney Plus, composée de trois épisodes de deux heures, suivra la création de Let It Be, généralement considéré comme l’album de rupture désordonné et non poli du groupe. En effet, le groupe était tellement insatisfait de la façon dont les choses se sont terminées que les musiciens se sont réunis une fois de plus après pour enregistrer un véritable adieu – l’album élégiaque et magistral Abbey Road. Et puis, c’était ça. Le plus grand groupe de tous les temps a quitté la scène. Chaque membre a poursuivi une carrière solo et a connu des degrés de succès variables. Pendant ce temps, « Quand les Beatles se remettent-ils ensemble ? » est devenu un refrain fâcheusement commun des années 1970. Et puis Michaels est venu avec son gag hilarant.

« Un chèque certifié, pour trois… mille dollars »

Il y a 45 ans aujourd’hui, le producteur de SNL Lorne Michaels fait une offre à l’antenne pour payer 3000 $ aux Beatles pour se réunir en direct dans l’émission.

Les promoteurs pensaient que de grosses sommes d’argent feraient l’affaire. Michaels, cependant, a pensé qu’un appel au sens de l’humour du groupe pourrait avoir de meilleures chances de réussir. Et donc, sur une émission SNL que vous pouvez regarder en bas de ce post, il a lancé son appel.

Je vais décrire une partie de ce qui s’est passé, juste au cas où la vidéo ci-dessous serait extraite de YouTube. « Bonjour, je suis Lorne Michaels, producteur de Saturday Night », dit-il, juste en haut du segment. « En ce moment, nous sommes vus par environ 22 millions de téléspectateurs. Mais permettez-moi, si vous me le permettez, de m’adresser à quatre personnes très spéciales. John, Paul, George et Ringo. Les Beatles. »

Dernièrement, poursuit Michaels, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le groupe pourrait se remettre ensemble. Il reconnaît et salue la nouvelle, étant donné à quel point le groupe était spécial et unique en son genre. « C’est pour cette raison que je vous invite à venir dans notre émission. On dit aussi, ajoute-t-il, « que personne n’a réussi à trouver assez d’argent pour vous satisfaire ».

Et puis il met son offre sur la table. « Si c’est de l’argent que vous voulez, il n’y a pas de problème ici. La National Broadcasting Company m’a autorisé à vous offrir un chèque certifié de trois… mille dollars.

Qu’est-ce qui aurait pu être

Le public éclate de rire. Michaels continue, gardant son sang-froid.

« Voilà », dit-il en brandissant un vrai chèque à l’ordre des Beatles pour, oui, 3 000 $. « Pouvons-nous en avoir un gros plan, Dave ?

« Tout ce que vous avez à faire est de chanter trois airs des Beatles. Elle t’aime Yeah Yeah Yeah? C’est 1 000 $, juste là. Vous connaissez les mots, ce sera facile. Et les membres, ajoute-t-il, peuvent diviser le chèque comme bon leur semble. « Si vous voulez donner moins à Ringo ? C’est à toi de voir. »

Ce qui est génial dans cette partie de l’histoire de SNL, c’est que, à quelques pâtés de maisons de là, Lennon était en fait dans son appartement de New York à l’époque. Il regardait l’émission en direct. Et il se trouve que McCartney était en ville, a décidé de rendre visite à Lennon, et il était là aussi, regardant le spectacle avec Lennon. Apparemment, le couple a pensé que l’offre était suffisamment intelligente pour qu’ils songent momentanément à sauter dans un taxi pour se rendre au spectacle. L’histoire raconte, cependant, qu’ils ont finalement décidé qu’ils étaient tout simplement trop fatigués et, sans jeu de mots, ont décidé de laisser faire.

Les docuseries des Beatles de Peter Jackson

Le célèbre concert sur le toit des Beatles, qui sera diffusé dans son intégralité lors de la série Disney Plus « The Beatles : Get Back ». Source de l’image : Apple Corps Ltd.

Quoi qu’il en soit, pour des dizaines de millions de fans des Beatles à travers le monde, la série Disney Plus de la semaine prochaine (avec les trois épisodes diffusés sur trois jours, les 25, 26 et 27 novembre) sera en effet une réunion, en quelque sorte.

Pour la plupart d’entre nous, la série comportera des images que nous n’avons jamais vues auparavant. Des images qui ont plus ou moins collecté de la poussière dans un coffre-fort pendant 50 ans.

L’album original de Let it Be devait être accompagné d’un making-of documentaire. La façon dont ce film original a été assemblé, cependant, a fini par ressembler moins à la création de l’album qu’à la dissolution des Beatles. Jackson, toutes ces années plus tard, a été chargé de rééditer le film – pas pour raconter une histoire différente, mais une histoire plus complète. Et il a inclus une tonne de séquences que les fans des Beatles apprécieront pour la première fois.

Regardez le premier clip de #TheBeatlesGetBack et découvrez l’événement en trois parties de Peter Jackson qui débutera le 25 novembre sur @DisneyPlus. #letitbe @johnlennon @paulmccartney @georgeharrison @ringostarrmusic pic.twitter.com/GczRbz9Eay – Les Beatles (@thebeatles) 12 novembre 2021

Mieux encore : le spécial Disney Plus comprend quelque chose d’autre que la plupart des fans des Beatles n’ont jamais vu. C’est le tristement célèbre concert du groupe sur le toit. « Ce qui en ressort est un portrait incroyablement intime des Beatles, montrant comment, dos au mur, ils peuvent toujours compter sur leur amitié, leur bonne humeur et leur génie créatif », lit-on dans le matériel de presse de Disney Plus pour les docuseries. En outre, « Les docuseries présentent – pour la première fois dans leur intégralité – la dernière performance live des Beatles en tant que groupe, l’inoubliable concert sur le toit de Savile Row à Londres, ainsi que d’autres chansons et compositions classiques figurant sur les deux derniers albums du groupe. «

La fois où Lorne Michaels a tenté de réunir les Beatles

Voici, en attendant, le clip dont nous avons parlé plus haut. Lorne Michaels de SNL, essayant de faire l’impossible. Tellement incroyable de penser à ce qui aurait pu être.