Avant les élections législatives de l’année prochaine, BL Santosh rencontre les ministres de l’Uttar Pradesh, CM Yogi Adityanath

Confronté aux critiques sur sa gestion de la deuxième vague de Covid-19 et aux résultats moins que favorables des élections récemment conclues au gram panchayat, le parti Bharatiya Janata se prépare maintenant pour les élections à l’Assemblée de l’année prochaine dans l’Uttar Pradesh. Dans un développement lié aux sondages depuis que Yogi Adityanath a pris le pouvoir dans l’État en 2017, le secrétaire général national (organisation) du BJP, BL Santhosh, a tenu hier des réunions consécutives avec des ministres et des chefs de parti à Lucknow, qui ont été suivies d’une réunion avec CM Adityanath. Santhosh est sur une visite de deux jours dans l’État. Sa visite intervient après que plusieurs ministres et députés du BJP ont ouvertement déclaré des lacunes dans la réponse des dirigeants au milieu des appels à l’aide des personnes confrontées aux malheurs du COVID-19. Un autre problème qui concerne la direction est la mauvaise performance du parti dans les récents sondages panchayat, que le BJP lui-même avait positionnés comme une demi-finale à l’élection de l’Assemblée. D’un autre côté, les partis d’opposition ont intensifié leurs attaques contre le parti au pouvoir. Hier, le chef de l’AAP, Sanjay Singh, a allégué la corruption du ministre de l’Éducation de base, Dr Satish Dwivedi.

Plusieurs rapports suggèrent qu’un remaniement ministériel pourrait être imminent cette année. Selon un rapport de l’Indian Express, Santhosh a recueilli des commentaires sur le fonctionnement des différents départements, les travaux entrepris pendant Covid et la stratégie que le parti devrait adopter pour atteindre les masses. Le secrétaire général du parti a également été informé du manque de coordination entre le BJP et le gouvernement.

Si l’on en croit les rapports, BL Santhosh a rencontré environ sept ministres, dont le ministre de la Santé Jai Pratap Singh, le ministre de l’Éducation médicale et des Finances Suresh Khanna et le ministre du Droit Brijesh Pathak. Selon certaines informations, Radha Mohan Singh, responsable du BJP Uttar Pradesh, le président du parti d’État Swatantra Dev Singh et le secrétaire général d’État responsable de l’organisation Sunil Bansal étaient présents lors de la réunion.

On s’attend à ce que Santhosh rencontre d’autres ministres, y compris les CM adjoints, Dinesh Sharma et Keshav Prasad Maurya aujourd’hui.

Le 23 mai, les hauts dirigeants de RSS et du BJP ont tenu une réunion pour discuter de l’impact de la crise de Covid sur les élections à l’Assemblée. Ils ont également discuté de la voie à suivre et de la stratégie à adopter par le parti pour renforcer sa position. Le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah auraient également rejoint la réunion, montrant l’importance que la direction du parti accorde à ces problèmes.

