Avant les fêtes de fin d’année, Amazon aidera les entrepreneurs à créer leur entreprise de livraison dans le cadre du programme DSP

Les coûts de démarrage provisoires des DSP du programme peuvent varier de Rs 1,5 Lac à 5 Lacs en fonction de facteurs tels que l’emplacement préféré, la taille de l’équipe, le type d’entité, etc.

Logistique pour les MPME : Avant la saison des fêtes, Amazon India renforce encore son réseau du dernier kilomètre. La société a annoncé mardi le lancement d’une nouvelle version de son programme Delivery Service Partner (DSP) en Inde, qui permet aux aspirants entrepreneurs de créer et de lancer leur propre entreprise de livraison de colis. Les DSP sont essentiellement des entreprises locales avec lesquelles Amazon s’associe pour livrer des colis à partir d’un emplacement central jusqu’à la porte du client. La société compte déjà plus de 40 entreprises logistiques de ce type dans le premier lot de son programme DSP, qui seraient soutenues par “un volume constant, une expérience logistique, une technologie et des ressources personnalisées qui aident leurs entreprises à prospérer”, a déclaré Amazon. La société a également lancé la nouvelle version du programme aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Irlande, au Brésil et aux Pays-Bas.

Bien qu’il n’y ait pas de frais d’adhésion pour les petites entreprises, mais elles devraient tenir compte des coûts de démarrage résultant de la création de l’entreprise, des déplacements pour assister à la formation Amazon, de l’embauche et de la vérification des associés de livraison et de la souscription à tout autre service commercial supplémentaire, selon le FAQ du programme. Les coûts de démarrage provisoires peuvent varier de Rs 1,5 Lac à 5 Lacs en fonction de facteurs tels que l’emplacement préféré, la taille de l’équipe, le type d’entité, etc.

« La nouvelle offre servira d’incubateur et offrira des opportunités de croissance rapide aux aspirants entrepreneurs du secteur de la logistique, qui pourront à leur tour créer des opportunités d’emploi supplémentaires et un excellent environnement de travail pour leurs associés tout en construisant une base solide pour leur propre parcours entrepreneurial. a déclaré, Akhil Saxena, vice-président – Customer Fulfilment, APAC, MENA et LATAM, Amazon dans un communiqué.

La prémisse du programme était que la constitution d’équipes formidables qui comprennent leurs communautés était le plus grand défi dans le développement d’un réseau de livraison et les propriétaires de petites entreprises y parviennent le mieux. Amazon a déclaré que depuis le lancement de son programme DSP, il avait investi plus d’un milliard de dollars dans la technologie à l’échelle mondiale et, par conséquent, 2 500 petites entreprises de logistique ont créé plus de « dizaines de milliers d’emplois » pour les livreurs dans le monde. En Inde, le programme compte plus de 300 entrepreneurs qui gèrent 1 500 stations DSP dans 750 villes et « créent des emplois pour des dizaines de milliers de locaux ».

Amazon prévoyait également de plus que doubler son réseau de centres de distribution en Inde avec l’expansion de ses neuf centres et le lancement de 11 nouveaux centres. L’expansion devait augmenter de 40 % la capacité de stockage dans les centres de distribution de la société, tandis que la capacité de stockage totale s’élèvera à 43 millions de pieds cubes pour ses vendeurs de 8,5 lakh, dont la majorité sont des MPME, avait annoncé la société en juillet de cette année. « Enthousiasmé par le plan d’expansion de notre réseau de distribution à travers l’Inde, avant les fêtes de fin d’année. En plus d’offrir 43 millions de pieds cubes d’espace de stockage à nos vendeurs, cela créera des dizaines de milliers d’opportunités de travail directes et indirectes », a tweeté Amit Agarwal, vice-président principal et directeur national d’Amazon India.

