Avant les fêtes de fin d’année, Amazon signe un pacte avec le Gujarat pour stimuler les exportations de commerce électronique des MPME de l’État

Commerce, importation et exportation pour les MPME : Avant les fêtes de fin d’année, la société de commerce électronique Amazon India a signé mardi un protocole d’accord avec le département des industries et des mines du gouvernement du Gujarat pour stimuler les exportations de commerce électronique de l’État. Amazon a déclaré qu’il formerait et intégrerait des MPME basées au Gujarat sur la plate-forme Amazon Global Selling pour vendre des produits aux clients d’Amazon “dans plus de 200 pays et territoires”. Le programme comprendra une formation, des webinaires et des ateliers d’intégration pour les exportateurs des clusters de MPME basés à Ahmedabad, Vadodara, Surat, Bharuch, Rajkot, etc., afin d’accéder aux clients des 17 marchés étrangers d’Amazon.

La formation et les ateliers sont conçus pour aider les MPME avec les connaissances et les outils dont elles ont besoin pour lancer leurs marques et développer leurs activités à l’international en utilisant Amazon Global Selling. «Le Gujarat possède un secteur dynamique de pierres précieuses et de bijoux, de vêtements, de textiles et d’artisanat qui est maintenu par des milliers de milliers de MPME. L’une de nos principales priorités a été de stimuler les exportations du Gujarat et, grâce à ce partenariat avec Amazon, nous visons à permettre à des lakhs de MPME du Gujarat d’adopter les exportations de commerce électronique », a déclaré Vijay Rupani, ministre en chef du Gujarat, dans un communiqué.

Amazon avait déjà signé des pactes similaires avec Karnataka, Punjab, d’autres pour aider les MPME locales à exporter leurs produits via la plate-forme Global Selling. « Le programme Amazon Global Selling a déjà permis à plus de 70 000 exportateurs indiens de franchir 3 milliards de dollars d’exportations cumulées, présentant des millions de produits Made in India à des clients du monde entier. Le programme connaît un formidable élan avec un intérêt croissant de la part des exportateurs de toute l’Inde », a déclaré Abhijit Kamra, directeur du commerce mondial, Amazon Inde.

En avril de cette année, Amazon avait déclaré avoir numérisé au total 2,5 millions de MPME en Inde depuis son incursion en Inde en 2013. Les exportations cumulées de commerce électronique de plus de 70 000 MPME via Amazon Global Selling d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars avaient contribué à créer près d’un million emplois directs et indirects en Inde, avait déclaré Amazon. En janvier 2020, Amazon s’était engagé à activer numériquement 10 millions de MPME en Inde, à permettre des exportations de MPME d’une valeur de 10 milliards de dollars et à créer 1 million de nouveaux emplois d’ici 2025.

