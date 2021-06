Avant l’Espagne contre la Pologne, Thiago Alcantara de Liverpool fait l’éloge de Robert Lewandowski du Bayern Munich

La star du Bayern Munich Robert Lewandowski et Thiago Alcantara de Liverpool se rencontreront sur le terrain plus tard dans la journée lorsque la Pologne et l’Espagne s’affronteront aux Championnats d’Europe.

Ce n’est pas parce qu’ils ne sont plus coéquipiers que Thiago ne tient pas Lewandowski en haute estime. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Lewandowski avant le match, Thiago a répondu que non, mais a expliqué pourquoi il avait hâte de voir l’international polonais.

Thiago a hâte de voir Robert Lewandowski. Photo par Alexander Hassenstein/Bongarts/.

« Pas encore, mais nous le ferons. Nous avons passé six belles années ensemble et c’est ce qu’il y a de plus agréable dans le football – les amis qui se sont faits en chemin. C’est un grand joueur et s’il y avait eu un Ballon d’Or l’année dernière, il l’aurait gagné. Il semble injuste que le prix n’ait pas pu être décerné en ligne », a déclaré Thiago au Guardian. « Son développement n’est pas seulement physique, c’est mental. Il marque plus de 30 buts chaque année mais continue de s’entraîner, de perfectionner ce qu’il fait bien et de travailler sur ce qu’il ne fait pas. C’est ce qui le fait. Un gagnant né, un parfait professionnel.

Ce n’est pas seulement Alcantara, cependant, qui a un immense respect pour Lewandowski sur l’Espagne. Alvaro Morata a également parlé de son admiration pour le tueur à gages polonais.

« J’aime le football, donc j’aime Lewandwoski, c’est l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du football. Quand j’ai eu la chance de jouer contre lui, je lui ai demandé son maillot. C’est quelqu’un que j’admire, c’est un phénomène, mais j’espère que demain il n’aura pas son meilleur jour », a déclaré Morata (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). “S’il y a un match où Lewandowski joue, alors vous devez tout arrêter et regarder le match, il est l’un des plus grands de notre sport.”