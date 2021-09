Avant l’événement matériel Surface de Microsoft, l’image et les fonctionnalités de la Surface Pro 8 13 pouces ont été divulguées

in

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation quant à la crédibilité de ces fuites ou non, elles correspondent aux rapports jusqu’à présent. (Image : Twitter/Shadow_Leak)

Surface Pro 8 : Le lancement de la Surface Pro 8 de Microsoft devrait être lancé cette semaine et juste avant l’événement, une fuite a révélé ce que l’on peut attendre de l’ordinateur portable. Un compte Twitter du nom de Shadow_Leak a publié dimanche une photo de la prétendue Surface Pro 8 à partir d’une liste de vente au détail apparente. Selon les affirmations de l’utilisateur de Twitter, l’ordinateur portable aurait un nouvel écran de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que des lunettes étroites ainsi que deux ports Thunderbolt.

Lire aussi | Microsoft Office 2021 sortira avec Windows 11 le 5 octobre

La semaine dernière, il avait été signalé que le Microsoft Surface Pro 8 n’aurait pas de ports USB-A, et à la place, il serait équipé de Thunderbolt et USB-C. Il avait également été déclaré que les écrans 120 Hz étaient testés par le géant de la technologie pour sa gamme Surface Pro. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation quant à la crédibilité de ces fuites ou non, elles correspondent aux rapports jusqu’à présent.

Selon Shadow_Leaks ou Sam, la Surface Pro 8 pourrait avoir le processeur Intel Core de 11e génération, ainsi que Windows 11, un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un écran de 13 pouces avec des bordures étroites, deux interfaces Thunderbolt ainsi que des disques durs SSD remplaçables .

Si l’on en croit la fuite concernant les disques durs SSD amovibles, alors la Surface Pro 8 correspondra aux ordinateurs portables Surface Pro X, Surface Laptop 4 et Surface Pro 7 plus réservés aux entreprises. Les SSD amovibles permettent aux entreprises d’échanger plus facilement ces disques durs.

Un événement sur le matériel Surface est organisé par Microsoft le 22 septembre, c’est-à-dire mercredi, et il est prévu que la Surface Pro 8 soit annoncée par Redmond lors de l’événement. Parallèlement à cela, Surface Go 3, une Surface Pro X mise à jour, successeur de Surface Duo basé sur Android et Surface Book 4 nouvellement conçu devraient également être annoncés lors de l’événement qui devrait avoir lieu à 20h30, heure de l’Inde le Mercredi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.