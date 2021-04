Avant l’événement “ Spring Loaded ” d’Apple, Samsung fait la promotion de son concurrent AirTags [Video]

Au cours de l’événement “ Spring Loaded ” d’aujourd’hui, Apple devrait officiellement dévoiler son tracker intelligent AirTags, dont la rumeur est longue. Par coïncidence, Samsung fait également la promotion sur sa chaîne YouTube du Galaxy SmartTag +.

Lundi, 9to5Google a signalé que Samsung vantait le nombre d’appareils que son SmartThings Find possède en réseau et deux nouvelles fonctionnalités: une «Recherche de balises inconnues» pour détecter et répertorier les SmartTags Galaxy qui ne vous appartiennent pas mais se déplacent près de chez vous, et une intégration Bixby où vous pouvez effectuer une recherche mains libres pour les SmartTags nommés.

Le Galaxy SmartTag et le SmartTag + ont été lancés en janvier. Alors que le modèle régulier fonctionne beaucoup comme un traqueur de tuiles traditionnel, le SmartTag + offre les mêmes fonctionnalités mais avec l’ajout de la technologie UWB, ce qui permet une plus grande précision lors de la recherche d’un objet perdu.

Dans l’annonce, Samsung fait la promotion de la technologie UWB sur le SmartTag +. Avec l’aide d’AR, une femme qui a perdu sa clé de voiture utilise la réalité augmentée combinée à la technologie UWB pour trouver son porte-clés dans la maison.

«Présentation du Galaxy SmartTag + pour une nouvelle expérience de recherche de RA. La recherche AR sur SmartThings Find vous guide visuellement vers les éléments manquants, ce qui rend la recherche tellement plus intelligente et plus facile que jamais. Marquez-le. Trouve le. Simplement intelligent. “

Apple AirTags, en revanche, fait l’objet de rumeurs depuis plus de deux ans, mais n’a pas encore été publié. Cela pourrait changer dans l’événement Spring Loaded d’aujourd’hui. En avril, Apple a également lancé son programme Find My Network à des développeurs tiers avec trois partenaires et aucun mot sur son propre tracker intelligent.

Vous pouvez vérifier l’annonce Samsung Galaxy SmartTag + dans la vidéo ci-dessous:

