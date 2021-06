Avant l’introduction en bourse de 1,1 milliard de dollars, Zomato élève l’ancien directeur financier Akriti Chopra en tant que co-fondateur, directeur des ressources humaines

En avril, Zomato avait déposé le projet de prospectus de hareng rouge pour une offre publique initiale (IPO) de 8 250 crores de roupies (1,1 milliard de dollars).

Avant son introduction en bourse de 1,1 milliard de dollars, le service de livraison de nourriture Zomato a élevé son ancien directeur financier Akriti Chopra en tant que co-fondateur et directeur des ressources humaines. Dans un e-mail interne aux employés mercredi, le fondateur de l’entreprise, Deepinder Goyal, a déclaré qu’Akriti était chez Zomato « depuis près d’une décennie. Elle a un engagement indéfectible envers Zomato et notre bien-être. Elle a été l’un des piliers de soutien les plus solides pour Zomato, alors que nous avons traversé de multiples hauts et bas au cours de ces années. » Il a ajouté: “Félicitations Akriti pour être maintenant officiellement un fondateur de Zomato.”

Selon le profil Linkedin de Chopra, elle avait rejoint Zomato en 2011 en tant que directrice principale, Finances et opérations, et était devenue vice-présidente du secteur jusqu’en avril 2019 avant d’être directrice financière jusqu’en octobre de l’année dernière. L’entreprise avait déplacé son chef du développement de l’entreprise Akshant Goyal en tant que nouveau directeur financier l’année dernière. Avant Chopra, Zomato avait élevé son COO Gaurav Gupta et son responsable de la livraison de nourriture Mohit Gupta en tant que co-fondateurs en mars 2019 et mai 2020 respectivement. Zomato a un autre co-fondateur Gunjan Patidar qui est actuellement le Chief Technology Officer. Pankaj Chaddah, qui avait lancé Zomato avec Goyal, avait quitté l’entreprise en 2018.

Zomato avait déposé en avril le projet de prospectus de hareng rouge pour une offre publique initiale (IPO) de 8 250 crores de roupies (1,1 milliard de dollars). La société était évaluée à 5,4 milliards de dollars lors de son tour de table de 250 millions de dollars en février de cette année auprès de Kora Management, Fidelity Management and Research, Tiger Global Management, Bow Wave Capital et Dragoneer Investment Group, contre 3,9 milliards de dollars en décembre après avoir clôturé le tour de 660 millions de dollars. .

Selon le projet de dépôt, la société comptait 161 637 partenaires de livraison actifs et 350 174 listes de restaurants actifs, dont 132 769 restaurants qui livraient activement des commandes. De plus, son premier investisseur, Info Edge, vendra sa participation d’une valeur de Rs 750 crore dans l’introduction en bourse. La société avait signalé un bond de 160,6 % de ses pertes pour l’exercice 20 alors que ses revenus avaient augmenté de 98 % par rapport à l’exercice précédent. Les pertes sont passées de Rs 940 crore au cours de l’exercice 19 à Rs 2451 crore au milieu d’une augmentation de 36,7% des dépenses de Rs 3 383 crore à Rs 4 627 crore au cours de ladite période, selon les documents réglementaires de Tofler. D’autre part, la société, soutenue par Ant Financial d’Alibaba, Tiger Global et d’autres, a réussi à faire passer ses revenus de 1 255 crores de Rs en FY19 à 2 485 crores de Rs en FY20.

