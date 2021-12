Avant l’introduction en bourse, Supriya Lifescience recueille Rs 315 cr d’investisseurs clés

Supriya Lifescience est l’un des principaux fabricants et fournisseurs indiens d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), en mettant l’accent sur la recherche et le développement.



Supriya Lifescience Ltd a déclaré mercredi avoir levé 315 crores de roupies auprès d’investisseurs clés avant le lancement de son introduction en bourse jeudi.

La société a alloué 1,15 crore d’actions pour ancrer les investisseurs à Rs 274 chacun, ce qui correspond à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, agrégeant la taille de la transaction à Rs 315 crore, selon une circulaire de l’ESB.

BNP Paribas Arbitrage, Société Générale, Reliance General Insurance Company, Aditya Birla Sun Life Insurance Company, Kuber India Fund, Saint Capital Fund et Nippon India Mutual Fund figurent parmi les investisseurs clés.

L’introduction en bourse comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 200 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de Rs 500 crore par son promoteur Satish Waman Wagh.

Actuellement, le promoteur détient 99,26% du capital de la société et le groupe promoteur en détient 0,72%.

Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour financer les dépenses d’investissement, le remboursement de la dette et l’objectif général de l’entreprise.

L’émission, avec une fourchette de prix de 265 à 274 roupies pièce, sera ouverte à la souscription publique du 16 au 20 décembre.

Environ 75 pour cent de la taille de l’émission ont été réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 15 pour cent aux investisseurs non institutionnels et les 10 pour cent restants aux investisseurs de détail.

Les investisseurs peuvent enchérir sur un minimum de 54 actions et en multiples de celles-ci.

Au 31 octobre 2021, la société proposait une offre de 38 API axée sur divers segments thérapeutiques tels que les antihistaminiques, les analgésiques, les anesthésiques, les vitamines, les anti-asthmatiques et les anti-allergiques.

Du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021, leurs produits ont été exportés dans 86 pays vers 1 296 clients dont 346 distributeurs.

ICICI Securities et Axis Capital sont les principaux dirigeants de l’émission publique.

