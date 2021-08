Avant l’iPhone 13, Google taquine les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro avec son propre silicium personnalisé

Après avoir adopté une approche de milieu de gamme avec le Pixel 5, Google a officiellement annoncé qu’il était prêt à affronter le marché haut de gamme et les iPhone 13 et 13 Pro avec sa gamme de smartphones d’automne. Les Google Pixel 6 et 6 Pro seront livrés avec une puce “Tensor” personnalisée, un tout nouveau design, un écran 120 Hz, un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, un objectif zoom 4x, et plus encore. Voici ce que fait Google avec son retour sur le marché des smartphones haut de gamme.

Comme nos collègues de 9to5Google l’ont noté dans leur examen complet du Pixel 5, ce smartphone était “un exercice de compromis”. Google change de cap avec les Pixel 6 et 6 Pro et met tout en œuvre avec la gamme qui arrivera cet automne.

Et sur la base de ce que Google taquine, les nouveaux smartphones Pixel devraient chauffer la concurrence avec l’iPhone, les appareils Galaxy de Samsung et autres.

La puce Tensor personnalisée de Google

En ce qui concerne la puce Tensor personnalisée, Google affirme qu’elle permettra des fonctionnalités totalement nouvelles telles que des améliorations de la vidéo informatique et de la reconnaissance vocale, et surpassera même Apple en matière de sécurité (via 9to5Google) :

Les avantages de la puce personnalisée incluent des améliorations des capacités existantes basées sur la photographie informatique et des « fonctionnalités entièrement nouvelles » – comme ce qui semble être une vidéo informatique, ainsi que des améliorations de la reconnaissance vocale. Il existe un “nouveau noyau de sécurité” et une puce Titan M2 pour “la plupart des couches de sécurité matérielle dans n’importe quel téléphone”.

Module caméra

Les Pixel 6 et 6 Pro présentent une nouvelle conception audacieuse de module de caméra. Le 6 Pro comportera un objectif large, ultra-large et un téléobjectif 4x. Le 6 aura des caméras larges et ultra-larges.

Google n’a pas encore partagé les spécifications complètes de l’appareil photo, mais affirme que le capteur principal peut capturer “150% de lumière en plus”. Google peut également apporter des améliorations impressionnantes à la capture vidéo avec HDR et pourrait donner à l’iPhone un bon rapport qualité-prix :

Plus de spécifications Pixel 6/6 Pro

L’écran du Pixel 6 sera de 6,4 pouces, le 6 Pro étant doté d’un écran de 6,7 pouces. Les deux auront des taux de rafraîchissement de 120 Hz et comprendront des capteurs d’empreintes digitales à l’écran.

Google n’a pas encore partagé les détails des prix, mais les appareils devraient être plus proches de la gamme iPhone 13 que du Pixel 5 de milieu de gamme.

