‘Avant mort qu’inaccomplie’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ana Barbara réapparu sur ses réseaux sociaux après avoir annoncé que testé positif au covid-19 elle a donc été forcée d’annuler sa présentation à Taxco, Guerrero, samedi dernier.

La chanteuse, originaire de San Luis Potosí, a mis en ligne une vidéo dans ses histoires sur son compte Instagram officiel où elle est vue avec un nébuliseur et a indiqué qu’elle l’utilisait parce qu’elle avait commencé par tousser.

Je vais vous dire comment se déroule mon processus, car grâce à mon équipe, mes gens qui ne me laissent pas tranquille et ici le secteur de la santé de Taxco et de Guerrero en général », entend-on dire.