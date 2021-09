Avant-première de la 5e journée : CD Mirandés contre Alcorcón

09/10/2021 à 18:15 CEST

Samedi prochain à 21h00 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième division, qui affrontera les Mirandés et à Alcorcon dans le Stade municipal d’Anduva.

Les CD Mirandés vient avec optimisme pour le match de la cinquième journée après avoir battu le Las Palmas dans le Stade municipal d’Anduva 4-2, avec des buts de Sergio Camello, Rodrigo Riquelme et Inigo Vicente. De plus, les locaux ont remporté deux des quatre matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer sept buts pour et quatre contre.

Concernant les visiteurs, le Alcorcon il a été battu par 1-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Real Saragosse, de sorte qu’une victoire sur le CD Mirandés cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. Des quatre matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Alcorcon il n’en a remporté aucun avec un bilan d’un but et six contre.

En référence à la performance locale, le CD Mirandés ils ont réussi à gagner jusqu’à présent dans tous leurs matchs à domicile en deuxième division. Dans le rôle de visiteur, le Alcorcon a été vaincu deux fois dans leurs deux matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le CD Mirandés Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade municipal d’Anduva, en fait, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls en faveur de la CD Mirandés. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de quatre matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Alcorcon. Le dernier affrontement entre les Mirandés et le Alcorcon Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est terminé sur un résultat de 4-0 pour les visiteurs.

Concernant sa position dans le classement de la deuxième division, on peut voir qu’entre le CD Mirandés et le Alcorcon il y a une différence de sept points. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec sept points au classement. De leur côté, les visiteurs sont vingt-deuxièmes avec zéro point.