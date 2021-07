Avant-première de la finale de la Ligue des champions – Vital Football

Chelsea espère une meilleure fortune contre des adversaires anglais cette fois-ci. Ils ont perdu la première finale entièrement anglaise aux tirs au but contre Manchester United en 2008. La deuxième finale s’est disputée entre Liverpool et Tottenham, Liverpool l’emportant 2-0 en 2019. Cependant, les probabilités récentes suggèrent qu’ils sont les outsiders pour remporter leur troisième final.

Aperçu de Chelsea

C’est la troisième finale de la Ligue des champions de Chelsea. Leurs deux visites précédentes se sont terminées par un drame, les deux matchs se soldant par des tirs au but. Dans la première finale, ils ont perdu contre Manchester United, et dans la seconde, ils ont battu le Bayern Munich.

Ils sont comme une nouvelle équipe depuis que Thomas Tuchel a pris la barre. Cependant, leur préparation pour la finale sera plus intense que celle de Manchester City. Ils ne sont toujours pas assurés du football de la Ligue des champions la saison prochaine, ils doivent donc obtenir un résultat lors de leur dernier match de Premier League dimanche contre Aston Villa.

Bien qu’ils aient perdu deux de leurs trois matchs précédents, leur forme a été impressionnante car ces deux défaites sont les seules en dix matchs si vous regardez la situation dans son ensemble. Ils ont remporté six victoires au cours de cette période, dont deux victoires serrées sur leurs adversaires de la finale de la Ligue des champions.

Leur parcours vers la finale a été délicat, même s’ils n’ont perdu qu’une jambe en phase à élimination directe. Ils ont commencé par envoyer l’Atletico Madrid, leader de la Liga, remportant les deux matchs à zéro, montrant à quel point ils ont une défense obstinée.

Leur quart de finale n’a pas été aussi simple contre le Portugais Powerhouse Porto. Ils ont remporté le match aller 2-0 mais ont perdu le second 1-0. En demi-finale, ils ont affronté l’équipe la plus expérimentée et la plus performante de la compétition sous la forme du Real Madrid. Après un match nul tendu 1-1 au match aller, beaucoup pensaient que l’expérience de Madrid les conduirait à la finale, mais Chelsea avait d’autres idées et a remporté le match retour 2-0 grâce aux buts de Werner et Mount.

En regardant leur équipe pour la finale, ils y entrent en relativement bonne santé. Cependant, ils espèrent que le milieu de terrain influent Kante pourra se débarrasser d’une récente blessure pour être disponible pour la finale.

Aperçu de Manchester City

Manchester City entame sa première finale de Ligue des champions en toute confiance car ils ont terminé la Premier League anglaise et ont le luxe de pouvoir reposer les joueurs clés ce week-end en vue de la finale.

Bien qu’ils aient également perdu deux de leurs trois matchs précédents, vous devez prendre cette forme avec une pincée de sel car ils avaient à peu près terminé la ligue à l’époque et, en tant que tels, ont bricolé leur alignement ces dernières semaines. Avant ces trois matchs, ils en avaient remporté cinq au rebond, ce qui est une meilleure indication de leur forme actuelle.

Leur parcours vers la finale a été un jeu d’enfant puisqu’ils ont remporté les six matches des huitièmes de finale. Ils ont commencé par des victoires consécutives 2-0 contre les ménés allemands Mönchengladbach. Puis en quarts de finale, ils ont de nouveau affronté une opposition allemande, mais cette fois-ci sous la forme de Dortmund. Les deux matches étaient des classiques absolus, et c’est City qui l’a emporté 2-1 dans les deux matchs.

En demi-finale, ils ont affronté le finaliste battu de l’an dernier, le Paris Saint-Germain. Le PSG a pris les devants dès le match aller et il semblait que leur expérience les mènerait à la finale. Cependant, City a riposté en seconde période et deux buts en sept minutes leur ont donné l’avantage avant le match retour. Manchester City a pris les devants dès le début de ce match et n’a jamais regretté son chemin vers une confortable victoire 2-0.

City a également un bon bilan de santé avec le légendaire attaquant Sergio Aguero comme seul doute.