Avant-première de la Premiership écossaise : les Rangers vont pour deux de suite

La nouvelle saison de Premiership écossaise commence le samedi 31 juillet et pour la première fois en dix ans, les Rangers sont les favoris pour conserver leur couronne. Après avoir stoppé la quête du Celtic pour dix titres de champion d’affilée, le patron des Rangers, Steven Gerrard, cherchera à s’appuyer sur le succès de la saison dernière.

Premiership écossaise : les Rangers s’attaquent à deux d’affilée

Les favoris du titre

Les Rangers de Steven Gerrard se sentiront en bonne position pour conserver leur couronne de Premiership écossaise. Ils ont une équipe bien établie et se sont encore renforcés avec les ajouts de l’ancien milieu de terrain de Sheffield United John Lundstram et de l’attaquant Fashion Sakala.

De plus, avec le Celtic, rival d’Old Firm, actuellement en transition et en reconstruction, le soutien des Rangers sentira que c’est une excellente occasion de tirer parti du succès de la saison dernière.

Bien qu’il soit favori, il reste encore quelques points d’interrogation sur cette équipe des Rangers. L’avenir de l’attaquant vedette Alfredo Morelos est encore incertain. L’international colombien continue d’être fortement lié à un déménagement à Porto.

Le Colombien devrait également manquer les premiers matchs de la saison après avoir pris une pause prolongée en raison de sa participation à la Copa America.

Le milieu de terrain Glen Kamara est un autre joueur qui a été lié à un éloignement d’Ibrox. Perdre le milieu de terrain finlandais serait une grosse perte. La saison dernière, Kamara était l’un de leurs meilleurs joueurs et ces dernières saisons.

Patterson – Dilemme de Tavernier

Un autre dilemme pour Steven Gerrard sera de savoir quoi faire avec le jeune défenseur Nathan Patterson. Le joueur de 19 ans a fait irruption dans l’équipe première des Rangers la saison dernière, remplaçant James Tavernier, blessé.

En pré-saison, Patterson a joué à l’arrière droit, avec Tavernier comme ailier droit. Il sera intéressant de voir si Gerrard continue avec cette tactique. Quoi qu’il en soit, Patterson est un joueur qui a besoin de temps de jeu pour continuer à se développer.

Les Rangers sont sans aucun doute les favoris pour le titre mais ont montré qu’ils luttent sous la pression. La saison dernière, lorsque le Celtic a été éliminé au début de la Ligue et de la Coupe d’Écosse, les Rangers n’ont pas été en mesure de gérer l’étiquette en tant que favoris sans remporter l’une ou l’autre des compétitions de coupe nationale.

Il sera intéressant de voir s’ils peuvent gérer le tag en tant que favoris cette fois-ci.

Look celtique pour rebondir

Le Celtic cherchera à rebondir après une campagne lamentable la saison dernière. Ils n’ont pas réussi à remporter les dix convoités d’affilée et n’ont pas réussi à remporter un trophée pour la première fois depuis 2010.

L’équipe de Parkhead traverse actuellement une reconstruction à la fois sur et en dehors du terrain avec un nouveau directeur général et un nouveau manager en place.

Une poursuite infructueuse de la cible managériale numéro un Eddie Howe signifiait que le patron australien Ange Postecoglou prenait la tête du Celtic. La pré-saison a été difficile, le recrutement des joueurs étant trop lent et les résultats de pré-saison mitigés.

Cependant, il y a eu quelques points positifs avec la nouvelle signature de Liel Abada qui ressemble à un ajout impressionnant. De plus, les nouvelles recrues Carl Starfelt et le milieu de terrain offensif Kyogo Furuhashi semblent tous deux des ajouts passionnants.

Un autre point positif est qu’il y a des signes que le style de jeu passionnant d’Ange commence à prendre forme. Un football offensif au rythme effréné est sûr d’attirer les fans de Hoops.

La reconstruction prendra du temps et les fans devront être patients. Un retour instantané au sommet du football écossais ne se fera pas du jour au lendemain. Attendez-vous à ce que le Celtic devienne plus fort et meilleur au fur et à mesure que la saison avance.

Le meilleur du reste dans la Premiership écossaise

La bataille pour le meilleur des autres se déroulera probablement entre Hibernian et Aberdeen. Le manager de Hibs, Jack Ross, a récemment signé un nouveau contrat et cherchera à s’appuyer sur une première saison complète décente en charge. Ils ont terminé à la troisième place la saison dernière, leur meilleur résultat en championnat depuis 2005.

Cependant, il y a eu de grandes déceptions dans les compétitions de coupe. Ils ont perdu contre leurs rivaux d’Édimbourg Hearts lors des demi-finales retardées de la Coupe d’Écosse 2019/20 et contre St Johnstone lors des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Ils ont suivi ces déceptions avec un affichage lamentable lors de la finale de la Coupe d’Écosse 2021 s’inclinant à nouveau contre St Johnstone lorsqu’ils ne se sont pas présentés.

Jack Ross sera ravi d’avoir réussi à conserver les joueurs vedettes Ryan Porteous, Josh Doig et l’attaquant Kevin Nisbet. Il a également ajouté à son équipe avec de nouvelles recrues Daniel MacKay et le milieu de terrain Jake Doyle-Hayes.

Les challengers de Hibs pour la troisième place seront Aberdeen. Sous la direction du nouveau manager Stephen Glass, les Dons espèrent s’améliorer après une mauvaise campagne la saison dernière.

Ils se sont considérablement renforcés au cours de l’été. De nouvelles recrues dont l’ancien capitaine du Celtic Scott Brown, le défenseur écossais Declan Gallagher et l’attaquant Christian Ramirez.

Les fans d’Aberdeen rechercheront une meilleure saison et reviendront à leur place comme les meilleurs des autres. Sous Derek McInnes, les Dons sont devenus obsolètes et prévisibles, avec leurs nouvelles recrues et un nouveau manager, l’optimisme est renouvelé à Pittodrie.

Les saints peuvent-ils s’appuyer sur une saison mémorable ?

La saison dernière a été une campagne que les fans de St Johnstone n’oublieront jamais. Ils ont remporté à la fois la Ligue et la Coupe d’Écosse au cours de la saison la plus réussie de leurs 137 ans d’histoire.

Ils sont devenus la première équipe en dehors de l’Old Firm à remporter les deux coupes nationales depuis Aberdeen en 1990. C’était sans doute la plus grande saison de l’histoire du football écossais. La grande question est comment diable le surpasser ?

Le patron des Saints, Callum Davidson, a jusqu’à présent réussi à garder ses meilleurs joueurs et cherchera à se classer parmi les six premiers. Il espère également de solides défenses de leurs victoires en coupe.

La Premiership écossaise salue le retour des derbies d’Édimbourg et de Dundee

Pour la première fois depuis la saison 2004/05, l’élite écossaise mettra en vedette les derbies de Glasgow, d’Édimbourg et de Dundee.

Hearts est revenu à la Premiership écossaise après un an d’absence. Malgré la victoire confortable du championnat, les Jambos ont critiqué leur style de jeu. En outre, ils ont subi une défaite humiliante au 2e tour de la défaite écossaise contre les Brora Rangers de la Highland League lors de l’un des plus grands chocs de tous les temps.

Malgré cela, les attentes du support Hearts seront élevées et devraient être difficiles à terminer parmi les six premiers. Pour l’instant, leur équipe n’est pas beaucoup plus forte que la saison dernière et un classement parmi les six premiers pourrait être une question difficile.

Dundee est également de retour dans l’élite écossaise pour la première fois depuis 2019. L’équipe de Dens Park a battu Kilmarnock lors des barrages de promotion/relégation la saison dernière.

Mené par l’ancien milieu de terrain de Liverpool Charlie Adam, l’objectif principal de Dundee sera de rester debout. Ils ont été très impressionnants en Premier Sports Cup en remportant leurs quatre matches de phase de groupes et en marquant 14 buts au passage. Ils semblent bien équipés pour rester debout et chercheront à s’imposer une fois de plus comme le plus grand club de Dundee.

Dans l’ensemble, ce sera une saison passionnante et intéressante, qui débutera avec les Rangers accueillant Livingston à Ibrox le samedi 31 juillet.

