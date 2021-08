L’AC Milan affronte Cagliari dimanche soir pour son premier match de la saison à domicile dans l’historique San Siro. Les Rossoneri ont commencé la saison avec une victoire 1-0 sur la Sampdoria. Ce n’était pas toujours beau dans ce match, mais l’équipe a surmonté les blessures et a fait le travail. Cagliari, en revanche, a fait match nul 2-2 contre Spezia. Milan cherche à gagner trois autres points avant de récupérer lors de la prochaine pause internationale.

Avant-première de l’AC Milan contre Cagliari

Actualités de l’équipe de l’AC Milan

Pour commencer, Milan sera à nouveau privé de Zlatan Ibrahimovic et Franck Kessie. Ces deux-là sont sans doute les joueurs les plus influents de l’équipe. Ibrahimovic est un leader sur le terrain et le meilleur buteur de la saison dernière, tandis que Kessie dirige le jeu du milieu de terrain.

Pour le plus grand plaisir des fidèles milanais, Sandro Tonali a joué contre la Sampdoria à la place de Kessie. Olivier Giroud a commencé à la place d’Ibrahimovic et s’est plutôt bien comporté dans toutes les facettes du jeu. Bien qu’il n’ait pas marqué, Giroud a contribué à faire pression offensivement et même à reculer en défense tout au long du match.

Enfin, Ismael Bennacer n’a pas commencé le match du week-end dernier après un combat avec COVID-19. Il est entré en jeu en tant que remplaçant en deuxième mi-temps, et avait l’air en forme et a bien joué.

Cagliari peut causer des problèmes

Cagliari tourne généralement autour du milieu de table chaque saison sans relégation, ce qui signifie qu’ils ne sont peut-être pas la meilleure équipe mais peuvent toujours faire peur aux autres.

Alessio Cragno est un gardien de but solide avec un certain nombre d’appels de l’équipe nationale italienne à son actif. Le dépasser n’est pas une tâche facile. Ils ont aussi Diego Godin en défense. Bien qu’il vieillisse et qu’il ne soit plus le défenseur central qu’il était autrefois, Godin reste un joueur et un leader coriace. Aucune équipe avec Godin dans son alignement n’abandonne jamais tôt.

Enfin, Cagliari n’est pas non plus en attaque en attaque. Joao Pedro est aussi délicat que possible et Leonardo Pavoletti est un finisseur très solide. La défense milanaise doit rester sur ses gardes tout au long du match.

L’AC Milan devrait commencer le 11

Mike Miagnan, remplaçant de Gianluigi Donnarumma, débutera dans les buts. Il a déjà gagné en confiance avec l’équipe après une collection d’arrêts stellaires contre la Sampdoria.

La défense ne changera pas, car l’unité est très solide depuis la saison dernière. Il met en vedette Theo Hernandez, Simon Kjaer, Fikayo Tomori et Davide Calabria.

Attendez-vous à ce que Bennacer revienne en tant que partant au milieu de terrain. Il avait l’air fantastique dans son temps limité contre la Sampdoria et devrait être en pleine forme après l’entraînement de la semaine dernière. Son partenaire dans le double pivot sera Tonali. La starlette italienne cherche à faire irruption sur la scène cette saison, et la blessure mineure de Kessie lui donne une chance de le faire tôt.

Les trois joueurs derrière l’attaquant seront Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz et Rafael Leao. Saelemakers a réalisé une solide performance la semaine dernière, rien d’extraordinaire mais décent tout au long. Diaz a marqué le seul but du match et ressemblait à la star de Milan. Leao continue sa forme chaude de la pré-saison et prend la place d’Ante Rebic.

Giroud sera à nouveau l’unique attaquant et tentera de marquer son premier but officiel pour Milan.

