Avant-première des qualifications au Qatar : à qui Losail favorisera-t-il ?

Les qualifications pour le Grand Prix Ooredoo du Qatar 2021 sont dans moins d’une heure, et tout indique un balayage sans faute de Mercedes lors de la toute première séance de qualification sur le circuit international de Losail.

Mercedes arrive au Qatar en pleine forme après l’impressionnant week-end que Lewis Hamilton a passé au Brésil malgré la myriade de pénalités qu’il a reçues.

La politique était monnaie courante dans le paddock de Losail en raison de la demande de réexamen de l’incident de course entre Hamilton et Max Verstappen au Brésil, faisant parler la ville de Formule 1, ainsi que les menaces continues de Red Bull de déposer une protestation contre la légalité de Mercedes ‘ aileron arrière, qui, selon eux, donne à l’équipe allemande un avantage injuste en ligne droite.

La protestation ne se matérialisant toujours pas et malgré le rejet de la demande de révision du droit de Mercedes par les commissaires sportifs, les champions du monde ont poursuivi leurs affaires avec le Qatar sans se décourager, en tête des deuxième et troisième séances d’essais avec l’aimable autorisation de Valtteri Bottas avec Lewis Hamilton non loin de là. son coéquipier.

Ce qui est inquiétant pour Red Bull, cependant, c’est que leur pilote de tête Max Verstappen était à plus de trois dixièmes du rythme de la Mercedes de Bottas en FP3, car le Néerlandais a dû passer la majeure partie de la session de 60 minutes dans le garage, avec un travail considérable. étant fait sur l’aile arrière de sa RB16B, qui battait visiblement alors que le DRS était ouvert sur la ligne droite principale de Losail.

Avec leur histoire récente d’ailes arrière fragiles montrant des fissures lors des dernières courses, l’équipe de boissons énergisantes a de bonnes raisons de s’inquiéter.

Il sera intéressant de savoir comment Pierre Gasly s’en sortira ce week-end, car il s’est montré impressionnant dans le top cinq, son coéquipier Yuki Tsunoda atteignant le top dix.

Ferrari semble avoir des kilomètres d’avance sur la McLaren en difficulté. La tenue Woking va-t-elle jeter l’éponge ?

Les Alpine semblent en pleine forme, mais peuvent-elles être dérangées par Aston Martin ?

Toutes ces questions trouveront bientôt une réponse lors de la toute première qualification pour le Grand Prix Ooredoo du Qatar 2021.

