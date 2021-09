Avant-première du groupe A des Worlds 2021 Play-ins

Familiarisez-vous avec les équipes qui s’affrontent dans le groupe A des Play-ins !

À seulement une semaine du Championnat du monde 2021, les fans du monde entier se préparent pour le plus grand événement LoL de l’année. Vingt-deux équipes participeront mais une seule hissera la Summoner’s Cup. Les groupes sont tirés au sort pour la plupart, la phase de Play-in ayant lieu en premier pour décider quelle région mineure et/ou les équipes de régions majeures les moins bien classées participeront au Main Event. Dans les Play-ins, les 10 équipes sont réparties en deux groupes. Alors que le groupe B compte également de grands prétendants, le groupe A a définitivement l’air féroce. Deux équipes solides sont prêtes à s’en sortir, mais avec tant de promesses de la part des autres équipes, vraiment tout peut arriver !

Hanwha Life Esports

Le premier du groupe A est Hanwha Life Esports du coréen LCK. Premier dans la liste et par coïncidence probablement les favoris à prendre en premier dans le groupe également. Bien qu’étant désormais favorisé, Hanwha aurait facilement pu ne pas participer à ce championnat du monde. Leur voyage a montré de la résilience et une sorte de mise sous tension en peu de temps. Cette équipe a connu des difficultés pendant le Summer Split et a finalement terminé huitième au classement. Cela signifiait qu’ils avaient raté les séries éliminatoires. Heureusement pour eux, un bon Spring Split leur a valu suffisamment de Championship Points pour se qualifier pour les Regional Qualifiers. Ici, ils sont venus en ligne, battant Liiv SANDBOX et NS RedForce pour se qualifier pour les Mondiaux. Mais ils ont perdu le match final contre l’emblématique T1, ce qui signifie qu’ils n’ont pas obtenu de laissez-passer direct pour le Main Event et doivent passer par les Play-ins.

Pour Hanwha, cela ne devrait pas être un trop gros problème. Surtout lorsque vous regardez deux membres spécifiques de leur liste. Jeong “Chovy” Ji-hoon et Kim “Deft” Hyuk-kyu. Ce sont deux noms de renommée mondiale et incroyablement compétents dans leurs rôles. Chovy est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs midlaners au monde, avec d’excellentes mécaniques et un océan de champion apparemment jamais épuisant. Pendant ce temps, Deft a aussi un excellent pool de champions. Mais plus important encore, il est un combattant d’équipe incroyable et possède en moyenne 30% de la part des dégâts de son équipe.

Avec ces deux superstars à la barre, le groupe A ne devrait pas trop menacer Hanwha. Bien sûr, ils ont eu un Summer Split difficile, mais le niveau d’adversaires auquel ils seront confrontés dans les Play-ins est différent de ceux de la LCK. Et ils ont prouvé qu’ils ne sont pas dupes dans les qualifications régionales. En tant que tels, ils seront les premiers favoris à sortir des Play-ins.

GNL Esports

Le prochain est LNG Esports, originaire du LPL chinois. Comme Hanwha, ils n’ont pas eu du tout un bon Summer Split. En fait, le leur était presque pire, puisqu’ils ont terminé huitième à la fin de la saison régulière. Heureusement pour eux, c’était juste assez pour se qualifier pour les séries éliminatoires, où ils l’ont fait et ont remporté la quatrième place. Ce classement les a qualifiés pour les LPL Regional Qualifiers, où ils n’ont eu qu’à battre Rare Atom pour prétendre à une place aux Worlds. Bien qu’ils aient perdu contre l’équipe WE lors des finales des qualifications régionales, ce qui signifie qu’ils sont maintenant en phase de play-in.

Quand on parle de LNG Esports, il y a un nom qui se démarque des autres. Et c’est Lee “Tarzan” Seung-yong. Il fait partie des meilleurs junglers du monde et est sans conteste le premier dans cette conversation. Tarzan est un joueur de classe mondiale avec plusieurs championnats LCK et des courses profondes dans les mondes. Ce joueur est fantastique, portant son équipe à travers plus que sa juste part de matchs. Sans aucun doute, tous les yeux seront rivés sur lui pour préparer son équipe au succès. À part lui, Wang “Light” Guang-Yu est un autre joueur à surveiller. Il est un joueur assez cohérent avec un KDA élevé et est globalement un ADC fiable pour son équipe.

En regardant cette équipe, il est difficile de ne pas les mettre comme l’autre favori pour sortir de ce groupe. Ils ont un excellent porteur et leader à Tarzan avec un bon soutien autour de lui. De plus, ils sont habitués à affronter des équipes de haut niveau appartenant à la LPL, donc la phase de play-ins ne devrait pas leur poser trop de problèmes. Très probablement, ce sera une bataille acharnée entre eux et Hanwha pour la première place du groupe et le billet direct pour le Main Event.

Esports à l’infini

Infinity Esports, de la LLA, est un nom qui devrait être familier à la plupart des fans de LoL. Ils ont assisté au Mid-Season Invitational de cette année après une excellente division d’ouverture, mais malheureusement, ils n’ont pas très bien réussi ici. C’était avec eux étant dans un groupe avec Cloud9 et DAMWON KIA, donc les attentes n’étaient pas élevées. Mais Infinity s’est regroupé dans le Closing Split et a décroché de manière convaincante la première place à la fin de la saison régulière. Une fois en playoffs, ils ont battu leurs deux premiers concurrents 3-1. Ensuite, ils ont parcouru la distance contre Estral Esports en finale et ont gagné. En conséquence, ils représenteront la LLA sur la scène des Mondiaux pour la première fois depuis 2018.

Cette liste comprend un mélange de joueurs avec une expérience internationale et certains sans. Mateo Alejandro “Buggax” Aroztegui Zamora, Diego “SolidSnake” Vallejo Trujillo et Matías “WhiteLotus” Musso sont tous déjà venus ici et sont impatients de tenter leur chance sur la plus grande scène de LoL. SolidSnake sera important pour le succès de son équipe, car il est un facteur majeur dans la progression de son équipe avec une statistique de participation aux kills de 70%. D’un autre côté, Cristian Sebastián “Cody” Quispe Yampara et Gabriel “Ackerman” Aparicio n’ont pas encore connu les Mondiaux. Bien qu’ils aient tous les deux besoin d’intensifier, beaucoup regarderont le mid laner Cody s’intensifier comme il l’a fait cet été.

Pour être honnête, il sera difficile pour les équipes restantes de battre les représentants LCK et LPL et de sortir du groupe A. Malgré cela, Infinity a une chance décente. Même s’ils sont outsiders, ils ont un bon mélange de joueurs prêts à laisser leur marque sur l’événement le plus important de l’année. Si une équipe va causer un énorme bouleversement ici, il y a de fortes chances que ce soit Infinity.

PAIX

Je jouerai aux Mondiaux 2021 avec @pce_gg !!

Très honoré d’avoir été choisi comme remplaçant et je ferai de mon mieux pour aider l’équipe ! Allons-y ! https://t.co/iXbYH5AdKI – Embrasse Tamás (@Vizicsacsi) 22 septembre 2021

La quatrième place est PEACE, en provenance du LCO d’Océanie. Ils font les Mondiaux 2021 après avoir pris leur revanche sur Pentanet.gg, qui les a battus lors du Spring Split pour leur voler le ticket MSI. Semblable à d’autres dans le groupe A, PEACE a eu un peu de mal dans le Summer Split. Dans ce document, ils ont terminé cinquièmes de la saison régulière mais se sont vraiment améliorés en séries éliminatoires. En battant le Chief’s Esports Club, ORDER et Dire Wolves d’affilée, PEACE a remporté une place dans les finales LCO. Comme le destin l’a voulu, Pentanet.gg les a rejoints en finale, ce qui convenait parfaitement à PEACE. Ils ont balayé PGG 3-0 dans une brillante série, ce qui signifie qu’ils se sont également vengés du Spring Split et ont assuré la place de la région aux Mondiaux en une seule fois.

Cependant, un grand changement a été apporté à la liste de PEACE avant les Mondiaux. Au lieu de Yao “Apii” Jian-Jing dans la voie du haut, qui a joué avec l’équipe pendant une grande partie de la saison, Kiss “Vizicsacsi” Tamás, favori des fans européens, joue avec PEACE dans le tournoi. Beaucoup connaissent Vizicsacsi pour ses passages dans Unicorns of Love, Schalke 04 et Splyce dans les LCS/LEC de l’UE. Sa riche expérience acquise dans la compétition au plus haut niveau de jeu sera sans aucun doute une grande aubaine pour cette équipe. À part lui, les téléspectateurs devraient garder un œil sur Leo “Babip” Romer, qui est un grand jungler et un point de pouvoir certain pour l’équipe.

Pour PEACE, ce sera une nouvelle chance de montrer au monde de quoi ils sont faits, malgré tout ce qui a été jeté sur leur région. Sera-ce facile? Certainement pas. Mais la région océanique est toujours amusante à regarder et est un bouleversement bien-aimé.

Canidés ROUGES

Enfin, nous arrivons aux RED Canids, représentant le CBLOL brésilien. Leur parcours vers les Mondiaux 2021 était plutôt inattendu, tout bien considéré. Lors du Summer Split, les RED Canids n’ont terminé qu’à la sixième place de la saison régulière, ce qui les a à peine permis de se qualifier pour les séries éliminatoires. En entrant, on ne s’attendait pas à ce qu’ils soient une telle menace, mais ils ont prouvé que le monde avait tort. Ils ont battu Flamengo Esports et Vorax Liberty haut la main dans les deux premiers meilleurs des cinq, ce qui les a envoyés en finale. Ici, ils ont affronté leur ennemi le plus dur à Rensga Esports et ont parcouru la distance, se retirant finalement des champions et remportant la place de la région aux Mondiaux.

Dans l’ensemble, les joueurs aiment vraiment jouer des choix de duel décousus, qui peuvent faire boule de neige et devenir incontrôlables. Le top laner Guilherme “GUIGO” Ruiz et le jungler Gabriel Vinicius “Aegis” Saes de Lemos apprécient particulièrement le combattant et les duellistes par opposition aux choix des tankistes. Cela fonctionne bien étant donné que Daniel “Grevthar” Xavier, qui a rejoint l’équipe pour les séries éliminatoires, aime les champions itinérants comme Twisted Fate et a même un choix de poche Kled particulièrement intéressant.

Contrairement à la plupart des autres équipes qualifiées pour les Mondiaux, les RED Canids n’ont qu’un seul joueur qui a déjà participé aux Mondiaux auparavant, Alexandre “TitaN” Lima dos Santos. Il est un grand joueur pour l’équipe et a au moins une certaine expérience dans l’environnement des Championnats du monde. Ceci est crucial car à part lui, le reste de la liste n’a pas fait ses preuves au plus haut niveau de jeu absolu. Compte tenu de cela, ils seront des outsiders importants à venir. Surtout avec des équipes comme Hanwha et LNG présentes. Cependant, même s’ils ne s’en sortent pas, ce sera une fantastique opportunité d’apprentissage pour les joueurs sur laquelle ils pourront s’appuyer pour l’année prochaine.