Avant-premières de l’Euro 2020 de BPW : Groupe A

Bonjour à tous, je voudrais vous souhaiter la bienvenue formellement à notre couverture du tournoi UEFA Euro 2020. Ici, au podcast, nous vous apporterons l’un des plus gros efforts que nous ayons déployés pour un tournoi international avec des récapitulatifs quotidiens, des faits saillants, des aperçus des matchs à venir et des idées des correspondants de l’équipe.

Mais, pour commencer, nous avons des aperçus pour chaque groupe, et voici ce que vous entendrez dans notre épisode pour le groupe A :

Voici les équipes entrant dans le Groupe A de l’édition 2020 des Euros :

-Italie : une course dominante dans ce tournoi pour Gli Azzuri semble les voir récupérer leur titre comme l’un des meilleurs d’Europe après une absence de la Coupe du monde 2018

-Suisse : après de belles performances lors de leurs deux derniers tournois majeurs, la Nati peut-elle continuer sur sa lancée ?

-Turquie : ils ne se sont qualifiés que pour quatre tournois majeurs lors de leurs 8 dernières tentatives. Les Crescent Stars peuvent-ils avoir un impact sur ce tournoi ?

-Pays de Galles : Une course magique vers les demi-finales de l’Euro 2016 a été déçue lors des qualifications pour la Coupe du monde. En entrant dans ce tournoi, il y a eu un bouleversement majeur dans les rangs des managers. Le Pays de Galles pourra-t-il surmonter tout cela et faire croire à nouveau aux fans d’Y Dreigau ?