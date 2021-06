Avant-premières de l’Euro 2020 de BPW : Groupe B

Bonjour à tous, je voudrais vous souhaiter la bienvenue formellement à notre couverture du tournoi UEFA Euro 2020. Ici, au podcast, nous vous apporterons l’un des plus gros efforts que nous ayons déployés pour un tournoi international avec des récapitulatifs quotidiens, des faits saillants, des aperçus des matchs à venir et des idées des correspondants de l’équipe.

Mais, pour commencer, nous avons des aperçus pour chaque groupe, et voici ce que vous entendrez dans notre épisode pour le groupe B :

Voici les équipes en lice dans le groupe B des Euros 2020 :

– Belgique : Après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, la génération dorée des Diables rouges peut-elle enfin mettre de l’argenterie dans sa vitrine à trophées ?

– Danemark : Une équipe qui n’a pas de régularité au poste d’attaquant, mais qui est forte partout ailleurs, De Rød-hvide peut-il trouver les buts nécessaires pour passer à autre chose ?

– Finlande : à égalité pour les plus longues chances de remporter l’Euro à 500/1, les Huuhkajat ont un groupe difficile devant eux dans le tout premier tournoi majeur de leur pays.

– Russie : Après avoir impressionné leurs supporters locaux lors de la Coupe du monde 2018 et atteint les quarts de finale, une grande partie de cette même équipe revient pour cette édition de l’Euro. Avec des matchs joués à Saint-Pétersbourg, le Сборная (sbornaya) peut-il faire une autre course?