Avant-projet technique : la rhétorique anti-Red Bull de Mercedes se poursuit

Cela a commencé après les essais libres, vendredi, et s’est poursuivi au-delà de l’arrivée du Grand Prix d’Autriche 2021, la rhétorique anti-Red Bull de Mercedes a tourné à plein régime après la victoire dominante de Max Verstappen dimanche.

Lewis Hamilton et Toto Wolff ont continué à exprimer leurs soupçons et à semer le doute sur la légalité technique du RB16B, cette fois non seulement en maintenant la ligne que le groupe motopropulseur Honda a en quelque sorte augmenté en puissance, mais que Red Bull utilise une « partie » de qualification spéciale modes, qui ont été interdits par la FIA en 2020.

Lewis Hamilton a déclaré à propos de ses rivaux : « Ils en ont définitivement un peu plus dans leur sac. Ils ont aussi essentiellement le mode de qualification que nous avions l’habitude d’avoir. J’ai demandé à mes gars… Je ne comprends pas d’où ils tiennent ça.

“Je pense qu’ils gagnent encore sur nous en ligne droite, ce qui est un peu une faiblesse pour nous, et nous verrons en qualifications, lorsque les moteurs seront allumés, comment cela va se passer.”

Wolff a poursuivi le scénario négatif, non seulement en jetant le doute sur le Honda PU, mais en poursuivant le récit selon lequel les réglementations de 2021 visaient directement à désavantager Mercedes en disant: «Je m’attends à ce que davantage de moteurs vienne de ces gars demain.

“Avec ces nouvelles réglementations qui coupent de gros morceaux du sol, c’est très difficile”, a expliqué Wolff.

Wolff a minimisé la capacité de Mercedes à récupérer tout avantage aérodynamique que Red Bull pourrait avoir en disant : « La soufflerie ne fonctionne plus sur la voiture de cette année. Normalement, notre voiture devrait mieux fonctionner.

Alors que l’image négative continue d’être peinte par Wolff et Hamilton, les données AWS de F1Insights et le mur vidéo Sky F1 racontent une histoire très différente.

Encore une fois, même si Red Bull porte un aileron arrière moins profond, il a toujours, comme la semaine dernière, plus de vitesse dans les virages, ce qui ne peut être que le résultat d’une meilleure adhérence aérodynamique et mécanique.

Ironiquement cependant, ce n’était pas seulement Red Bull qui était plus rapide dans les lignes droites à Speilberg, mais plutôt les clients Mercedes PU – McLaren – qui pouvaient également transporter moins de traînée, ce qui rendait extrêmement difficile pour Hamilton de dépasser Norris pendant la course.

Même si la réalité de la montée en puissance de Red Bull indique quelque chose de complètement différent, la rhétorique des champions du monde en titre se poursuit.

Quand Mercedes acceptera-t-il simplement que, jusqu’à présent cette année, Red Bull a fait un meilleur travail qu’eux et tentera de les battre?