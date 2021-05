Avant Thor 4, Tessa Thompson parle de “ rêve fou ” de jouer à Valkyrie

Dans le post, nous voyons plusieurs œufs de Pâques dans les coulisses. Sur la photo miroir, nous voyons un dessin du visage de Valkyrie – peut-être comme une référence pour les maquilleurs – et une autre feuille qui lit “Deux doigts entre les dents”, qui énumère ensuite ce qui sont vraisemblablement des exercices vocaux (en tant que personne ayant une expérience d’acteur , Je peux certainement garantir les sons étranges que nous utilisons pour réchauffer nos voix). Tessa Thompson a également inclus une vidéo de son entraînement au combat et a montré l’un des poignards personnalisés que Valkyrie utilise au combat. Ce ne sont que des aperçus du monde de Thompson, et ils ne peuvent qu’indiquer le travail qu’elle a dû mettre dans son personnage. Ils impliquent des heures d’entraînement physique et vocal.