Avant une éventuelle troisième vague de Covid-19, le gouvernement de Delhi notifie une nouvelle politique sur l’oxygène

Afin de gérer plus efficacement d’éventuelles poussées de COVID dans un avenir proche, le gouvernement de Delhi a élaboré une politique visant à augmenter la capacité de production, de transport et de stockage d’oxygène médical dans la capitale. La politique est incitative et prévoit de mettre en service jusqu’à 100 MT d’oxygène liquide d’ici le 31 décembre 2022. Des usines PSA (Pressure Swing Adsorption) d’une capacité allant jusqu’à Rs 200 MT seront mises en service d’ici le 31 mars 2022, suivies de camions-citernes cryogéniques avec jusqu’à 500 MT seront mises en service d’ici le 31 décembre 2021.

Le document de politique se lit comme suit : » « L’augmentation soudaine de la demande associée à une production d’oxygène négligeable dans l’État a rendu nécessaire la dépendance à l’égard des ressources en dehors de Delhi. Comme le nombre de patients nécessitant une assistance en oxygène a augmenté dans un laps de temps très court (au cours de la deuxième vague), la pression sur l’approvisionnement en oxygène médical des hôpitaux a été considérablement réduite, ce qui a entraîné un retard notable dans le mouvement de l’oxygène en provenance de l’extérieur de Delhi. Bien que la situation actuelle soit meilleure, une crise similaire pourrait se reproduire à l’avenir et il est nécessaire d’être mieux équipé pour gérer une telle situation à l’avenir », comme le rapporte The Indian Express.

Approuvée par le cabinet de Delhi le 3 août, la politique vise à inciter les entreprises privées sous forme de subventions et de remboursements d’impôts à investir dans le secteur de l’oxygène médical. Une subvention de Rs 20 lakh par tonne métrique de capacité sera fournie pour les usines de fabrication d’oxygène liquide et les usines PSA et une subvention de Rs 3 lakh par tonne métrique de capacité des pétroliers cryogéniques, entre autres. Jusqu’à présent, 42 usines PSA ont été installées par le gouvernement de Delhi dans ses hôpitaux avec une capacité combinée de générer 50,08 MT (tonne métrique) d’oxygène médical afin de faire face à un pic soudain de cas de Covid lors d’une troisième vague qui devrait frapper le pays.

Les dossiers officiels, tels que cités dans The Indian Express, révèlent que sur le total, 13 usines de PSA ont été installées à l’aide du fonds PM Cares – sept dans les hôpitaux publics de Delhi et six dans les hôpitaux gérés par le Centre. Le reste relève de diverses initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Des usines PSA seront mises en place pour générer de l’oxygène médical dans les locaux des hôpitaux. Ces installations aideront à faire face aux situations d’urgence en oxygène comme celle à laquelle nous avons été confrontés lors de la deuxième vague lorsque la demande d’oxygène médical avait fortement augmenté, laissant le gouvernement et la population se battre pour l’approvisionnement en oxygène.

