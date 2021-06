Avant une introduction en bourse de 1,1 milliard de dollars, Zomato élève l’ancien directeur financier Akriti Chopra en tant que co-fondateur et directeur des ressources humaines

Fin avril, Zomato a déposé le projet de prospectus sur le hareng rouge auprès du régulateur des marchés des capitaux Securities and Exchange Board of India (Sebi).

Zomato a élevé l’ancien directeur financier (CFO) Akriti Chopra au poste de co-fondateur dans la perspective de son offre publique initiale (IPO) de 1,1 milliard de dollars, a informé mercredi le fondateur et PDG Deepinder Goyal. FE a examiné une copie de l’e-mail.

Selon son profil LinkedIn, Chopra travaille avec Zomato depuis près de 10 ans et a été directrice financière d’avril 2019 à octobre 2020. Akshant Goyal a repris le rôle de nouveau directeur financier à partir de novembre 2020.

Chopra a également été nommé nouveau directeur des ressources humaines.

« Elle a surtout travaillé dans les coulisses pendant toutes ces années, travaillant dur et bâtissant une équipe financière impeccable qui maintient nos moteurs en parfait état de marche. La qualité de son travail, son éthique de travail et la propriété insensée de l’équipe qu’elle a constituée, tout a brillé très fort (et continue de le faire) au cours des derniers mois alors que nous nous préparions pour notre introduction en bourse », a déclaré Goyal dans le courrier. « … et maintenant dans son nouveau rôle de responsable des ressources humaines, elle essaie d’inculquer ses valeurs à chacun d’entre nous. Nous ferions tous bien d’apprendre d’elle et d’être comme elle », a ajouté Goyal.

Fin avril, Zomato a déposé le projet de prospectus sur le hareng rouge auprès du régulateur des marchés des capitaux Securities and Exchange Board of India (Sebi). L’introduction en bourse de la société comprend une nouvelle émission d’une valeur de 7 500 crores de roupies et une offre de 750 crores de roupies à vendre par l’actionnaire existant Info Edge.

Actuellement évaluée à 5,4 milliards de dollars, la start-up de technologie alimentaire basée à Gurgaon qui a recueilli 910 millions de dollars d’investisseurs jusqu’en 2020 et début 2021, aidée par un marché de livraison de nourriture en pleine croissance, fait partie d’une multitude d’entreprises Internet qui se préparent Publique.

