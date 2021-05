Avant Venom 2, 6 pires choses que Carnage ait faites dans Marvel Comics

Carnage maximum

Dans ce qui est considéré comme l’une des meilleures histoires de Carnage de tous les temps, le personnage a vraiment déchaîné tout l’enfer à New York dans un événement méga-crossover. Le méchant s’est associé à Shriek, Doppelganger, Demogoblin et Carrion, et ensemble, ils se lancent dans une frénésie meurtrière dans toute la ville. De plus, Shriek a utilisé ses pouvoirs psychiques pour rendre les citoyens de New York violents également, ce qui a rendu l’événement assez difficile pour Spider-Man, les autres héros et Venom, qui a échangé son camp avec les gentils uniquement par haine pour Carnage. .