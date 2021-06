Avantage des dépôts fixes : Besoin d’argent liquide ? Optez pour un découvert contre un dépôt fixe

L’avantage de prendre un OD contre un FD est que vous ne payez des intérêts que sur le montant utilisé à partir de l’OD, et les intérêts sont calculés quotidiennement.

La pandémie de Covid-19 a sérieusement compliqué les finances d’innombrables personnes qui sont confrontées à de multiples défis en raison de blocages, de pertes d’emplois et de revenus réduits. Beaucoup seraient à la recherche de facilités de financement à court terme pour surmonter une détresse financière immédiate. Vos dépôts à terme (FD) pourraient s’avérer extrêmement utiles pour organiser rapidement des liquidités.

Vous pouvez utiliser vos FD de plusieurs manières pour répondre aux besoins financiers pendant une période difficile. Voici quelques options.

Découvert contre FD

Un prêt ou un découvert (OD) contre un FD est l’un des moyens les plus rapides d’emprunter auprès de la banque. Votre FD est utilisé comme garantie dans le cadre de la facilité OD selon les termes et conditions de la banque. En règle générale, les banques autorisent les découverts jusqu’à 90 % de la valeur FD existante, et les intérêts sur la facilité OD sont supérieurs de 1 à 2 % aux intérêts que vous gagnez sur le FD sous-jacent. Par exemple, si votre FD rapporte 6% pa, l’OD attirera des intérêts à 7-8% pa

L’avantage de prendre un OD contre un FD est que vous ne payez des intérêts que sur le montant utilisé à partir de l’OD, et les intérêts sont calculés quotidiennement.

Par exemple, supposons que vous disposiez d’un OD de Rs 1 lakh dans une banque à un taux de 8% pa. Vous retirez Rs 10 000 du compte OD, l’utilisez pendant 20 jours, puis déposez l’argent sur le compte OD. La banque calculera les intérêts sur 10 000 Rs uniquement pour la période de 20 jours qui pourrait s’élever à 43 Rs.

Ainsi, un OD contre FD peut être utilisé comme instrument de liquidité régulier pour répondre à une exigence à court terme. Un autre avantage du découvert est que vous n’avez pas à vous soucier des obligations EMI mensuelles. Vous avez la possibilité de déposer le montant impayé à votre convenance.

Cependant, il est conseillé de servir vos intérêts OD tous les mois. La durée d’un OD dépend de la période d’échéance de votre prêt. Les banques autorisent généralement le renouvellement de la facilité OD lorsque vous renouvelez le FD, et le taux d’intérêt sur l’OD est réajusté en fonction du taux d’intérêt sur le FD renouvelé.

Si votre besoin de liquidités est temporaire, par exemple en raison d’un retard de salaire, d’un retard de paiement, etc., alors un OD contre FD peut s’avérer être l’un des meilleurs outils d’emprunt. La facilité OD contre les FD peut être utilisée facilement via votre compte bancaire en ligne, ou vous pouvez postuler via un formulaire écrit en vous rendant dans votre agence bancaire.

Pré-fermeture d’un FD

Si vos besoins en fonds sont plus importants et que vous ne savez pas quand vous serez en mesure de surmonter le manque de liquidités, vous pouvez explorer l’option de pré-clôturer votre FD existant. Mais avant de fermer votre FD, renseignez-vous sur les frais de pénalité prélevés par votre banque. Les frais de pénalité varient de 0,5% à 1% qui est soustrait du taux d’intérêt effectif applicable sur le dépôt fixe au moment du retrait anticipé.

Avant de pré-clôturer un FD, faites les calculs avec soin en fonction des termes et conditions de votre banque. Certaines banques proposent également un retrait partiel du montant du FD sans liquider la totalité de l’investissement. La pré-clôture d’un FD peut être utilisée en dernier recours pour surmonter un manque de liquidités en cas d’urgence et peut s’avérer être une meilleure idée que de contracter un prêt qui peut vous coûter un taux d’intérêt et des frais de traitement plus élevés, et peut également impliquer un temps de traitement plus long.

Plus important encore, si vos revenus mettent du temps à se normaliser, un tel prêt pourrait encore compliquer vos finances. Cependant, vous devez également comprendre que la pré-clôture d’un FD pourrait également avoir un impact sur les objectifs financiers qui y sont attachés ; ainsi, vous serez bien avisé de prendre les mesures nécessaires dès que vos finances se stabilisent.

En conclusion, les FD pourraient être bien plus qu’un instrument d’investissement – ils peuvent également constituer d’excellents outils de liquidité en cas d’urgence. Mais les termes et conditions associés aux différents produits et installations FD pourraient différer d’une banque à l’autre, en plus du fait que la plupart des banques ont récemment réduit leurs taux FD en raison des retombées économiques de la pandémie.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

