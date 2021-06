Avantage domestique : La forte exposition des entreprises américaines aux consommateurs nationaux profitera-t-elle aux investisseurs boursiers ?

in

La forte exposition des entreprises américaines aux consommateurs américains devrait être un avantage relatif, car l’économie américaine continue de s’ouvrir alors que le reste du monde est à la traîne en matière de vaccination.

Investir sur le marché boursier américain n’est pas sans raison. Abritant certaines des plus grandes entreprises mondiales, le marché boursier américain offre aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille géographiquement et de tirer parti des actions. Avec l’ouverture de l’économie américaine, les bénéfices des entreprises devraient encore progresser grâce à une forte demande intérieure. Si vous, en tant qu’investisseur en actions américaines, souhaitez connaître la force du consommateur américain dans le remodelage de la richesse des entreprises, voici un instantané.

La forte exposition des entreprises américaines aux consommateurs américains devrait être un avantage relatif alors que l’économie américaine continue de s’ouvrir alors que le reste du monde est à la traîne dans les vaccinations et la suppression des restrictions pandémiques. Ceux qui sont fortement exposés aux consommateurs non américains peuvent avoir des difficultés ; une part de 30 % des revenus provenant de consommateurs étrangers pourrait avoir un impact significatif sur les entreprises.

Cette découverte fait partie du Global Exposure Guide 2021 de Morgan Stanley Research. Le rapport quantifie la répartition des revenus des entreprises aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans les pays émergents dans différentes régions géographiques.

Selon le rapport, les États-Unis ont la plus forte exposition nationale au sein des marchés développés. Les entreprises américaines tirent 71 % de leur chiffre d’affaires au niveau national, 12 % en Europe, 8 % en Asie-Pacifique hors Japon (dont 4 % en Chine) et 4 % en Amérique latine.

Aux États-Unis, les secteurs les plus importants par capitalisation boursière sont les logiciels, les médias, le matériel technique, la vente au détail, la pharmacie et les soins de santé.

Note : Pondérations sectorielles au 27 mai 2021.

Source : MSCI, Morgan Stanley Research

Alors que les trois premiers secteurs ont chacun une exposition aux revenus nationaux inférieure à la moyenne, la vente au détail et les soins de santé sont très nationaux avec 86 % et 84 % des revenus provenant des États-Unis.

Source : Recherche Morgan Stanley

Sinon, certains des secteurs américains les plus exposés sur le marché intérieur, notamment les services publics, les télécommunications et les services commerciaux, sont relativement petits du point de vue de la capitalisation boursière (les trois ne représentent que 5 % du marché).

Les entreprises américaines sont les plus exposées à leurs consommateurs nationaux dans le monde, les entreprises japonaises les moins. Les entreprises américaines tirent 53% de leurs revenus directement des consommateurs, ce qui en fait les plus exposées au monde.

Les entreprises japonaises sont les moins exposées avec 31 % d’exposition directe aux consommateurs. Au lieu de cela, les entreprises japonaises sont les plus exposées à leurs dépenses d’entreprise, qui représentent 67% des revenus. En revanche, les entreprises américaines ne tirent directement que 37 % de leurs revenus des entreprises, ce qui en fait les moins exposées au monde.

Pour les entreprises américaines, environ 78 % des entreprises de notre base de données encourent 50 % ou plus de leurs coûts aux États-Unis. La base de données du rapport couvre plus de 3 300 entreprises dans le monde, contient des données sur l’exposition des revenus à 17 régions différentes et est compilée grâce à une enquête interne menée auprès de 280 analystes de Morgan Stanley Research.

