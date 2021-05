Avantage Mercedes avec “ deux voitures du côté clair ”

Parti premier et troisième du Grand Prix d’Espagne, Toto Wolff affirme que Mercedes a un «avantage» sur Red Bull avec deux voitures du côté propre de la grille.

Et avec deux voitures dans les trois premiers alors que Red Bull n’en a qu’une avec l’autre P8 de départ.

Lewis Hamilton est en pole position pour le GP d’Espagne, le pilote Mercedes marquant l’histoire samedi en étendant son record de pole position à trois chiffres.

Il a pris la première place par 0.036s devant Max Verstappen, Valtteri Bottas se qualifiant troisième.

Une blessure à l’épaule signifiait que Sergio Perez était en retard, le deuxième Red Bull se qualifiant à la huitième place.

Wolff compte tout ce qui joue entre les mains de Mercedes.

«Nous avons l’avantage de deux voitures sur le côté propre de la grille, et les deux pilotes dans les trois premiers; cela nous fournira une opportunité stratégique, et nous devons en tirer le meilleur parti pour la course », a déclaré Wolff.

L’Autrichien, cependant, a reconnu que Red Bull se révèle être de dignes adversaires dans la course aux championnats de cette année.

Il a ajouté à Motorsport.com: «L’ordre hiérarchique semble changer d’un circuit à l’autre, donc nous savons que nous devons être au sommet de notre forme chaque week-end.

«Cela va être une bataille au coude à coude avec Red Bull toute la saison et nous avons hâte de continuer cette bataille en Espagne.»

Quant à Red Bull, l’équipe de Milton Keynes espère toujours que Perez pourra s’impliquer dans le combat ou au moins être utilisé pour aider Verstappen.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a laissé entendre que Perez pourrait faire un long premier relais, l’ancien pilote de Racing Point connu pour sa gestion des pneus.

“Nous avions déjà espéré que nous serions en mesure de l’inclure stratégiquement”, a déclaré Marko à Sky Allemagne.

«Voyons maintenant. La course va être longue ici.

«Malheureusement, le dépassement est traditionnellement très difficile [at Barcelona] mais il est un bon chuchoteur de pneus, peut-être pourrons-nous mettre cela en jeu alors.

Le directeur technique de Honda, Toyoharu Tanabe, estime que malgré la course aux deux voitures Mercedes, la victoire est toujours d’actualité pour Verstappen.

“Avec Max deuxième sur la grille pour Red Bull Racing Honda et un écart de seulement 0,036 seconde par rapport à la pole, nous pouvons être optimistes pour demain avec la possibilité définitive de viser la victoire”, a-t-il déclaré.

«Sergio était un peu plus en arrière que d’habitude, mais nous savons à quel point il est bon dimanche. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il monte de quelques places. »

