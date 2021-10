Avantages DBD Mikaela Reid et date de sortie pour le nouveau survivant dans le chapitre 21.5

La date de sortie de Mikaela Reid dans Dead by Daylight est proche et les fans de DBD peuvent déjà voir les avantages du nouveau survivant du chapitre 21.5.

Les fans ont récemment eu droit à l’arrivée de Pinhead de Hellraiser, et le prêtre sadique a été un ajout fantastique à la liste sans cesse croissante du jeu. Cependant, à temps pour Halloween, les fans pourront se mettre dans la peau d’un écrou de sorcellerie et d’horreur avec des mèches de gingembre.

C’est un personnage tout à fait original plutôt qu’un autre film d’horreur, et elle devrait faire ses débuts très bientôt.

Mort à la lumière du jour | Mikaela Reid dévoile la bande-annonce

BridTV

5345

Mort à la lumière du jour | Mikaela Reid dévoile la bande-annonce

https://i.ytimg.com/vi/gacEwBqWgJs/hqdefault.jpg

872101

872101

centre

13872

Avantages de DBD Mikaela Reid

Vous trouverez ci-dessous les avantages du nouveau survivant du chapitre 21.5 de Dead by Daylight, Mikaela Reid :

Boon – Cercle de Guérison :

Une aubaine qui offre du réconfort au milieu de la terreur. Appuyez et maintenez le bouton de capacité près d’un Totem Dull ou Hex pour le bénir et créer un Totem Boon. Des carillons doux sonnent dans une portée de 28 mètres. Tous les survivants à portée du Boon Totem gagnent un bonus de vitesse de guérison de 100% et peuvent se soigner sans avoir besoin d’un Med-Kit. Vous ne pouvez bénir qu’un seul Totem à la fois. Tous les avantages d’avantage équipés sont actifs sur le Totem d’avantage.

Bénédiction – Pas de l’ombre :

Une aubaine qui cache la vérité. Appuyez et maintenez le bouton de capacité près d’un Totem Dull ou Hex pour le bénir et créer un Totem Boon. Des carillons doux sonnent dans une portée de 28 mètres. Tous les survivants à portée du Boon Totem verront leurs éraflures et leurs auras cachées au tueur. Cet effet persiste pendant quatre secondes après avoir quitté la portée du Totem Boon. Les joueurs ne peuvent bénir qu’un seul Totem à la fois. Tous les avantages d’avantage équipés sont actifs sur le Totem d’avantage.

Voyance:

Il y a une énergie intrinsèque en vous qui voit au-delà de votre vision. La clairvoyance s’active chaque fois que les joueurs nettoient un totem. Lorsque les mains vides, maintenez le bouton Capacité pour libérer votre plein potentiel de lecture d’aura. Pendant jusqu’à dix secondes, vous voyez les auras des interrupteurs de porte de sortie, des générateurs, des crochets et des coffres qui se trouvent dans un rayon de 64 mètres.

Tous les avantages ci-dessus sont une gracieuseté de l’aperçu du gameplay de YouTuber The King.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

La charité s’il-vous-plaît? ?? Utilisez le code NOTATRICK jusqu’à Halloween pour une surprise effrayante. pic.twitter.com/JWYpje75EW – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 14 octobre 2021

Date de sortie de DBD

La date de sortie de Mikaela Reid dans Dead by Daylight pour le chapitre 21.5 Hour of the Witch est le 19 octobre.

behavior Interactive a également partagé son calendrier d’octobre pour le jeu et l’événement Halloween sort quelques jours plus tard, le 22 octobre. TheAN, nous devrions nous attendre à ce que le chapitre 22 débarque début décembre.

Il est trop tôt pour penser à ce qui va arriver avec les vacances, mais j’espère qu’il y aura beaucoup de taquineries en novembre.

DBD : Fuites de l’événement Halloween 2021 et calendrier d’octobre

Dans d’autres nouvelles, Minecraft Mob Vote 2021 date et liste pour Allay, Glare et Copper Golem