Avantages de la couverture complémentaire de protection contre les primes sans sinistre dans l’assurance automobile et son fonctionnement

Image représentative

Un plan d’assurance automobile complet couvre non seulement l’assurance responsabilité civile obligatoire pour votre véhicule, mais couvre également les dommages causés à votre propre véhicule! En fait, un régime d’assurance automobile complet comporte également de nombreux avantages supplémentaires. Pour commencer, il vous offre une prime sans réclamation si vous ne faites pas de réclamation au cours des années de police précédentes. Ainsi, pour chaque année consécutive sans réclamation que vous rencontrez, vous gagnez un bonus sans réclamation (NCB) plus élevé.

Maintenant, comment ce bonus vous aide-t-il? Simple. Le bonus sans réclamation vous rapporte une remise sur la prime de l’année suivante. Ainsi, lorsque vous renouvelez votre police d’assurance automobile, vous bénéficiez d’une remise équivalente sur la propre prime de dommages de votre BCN! Non seulement cela, mais vous pouvez également continuer à ajouter la PNE au fil des ans et choisir de transférer la police au cas où vous envisagez de mettre à niveau votre voiture!

N’oubliez pas: NCB est donné au conducteur et PAS au véhicule!

Quels sont les taux de bonus No Clam?

Le taux de bonus sans réclamation commence à 20% pour la première année sans réclamation. Par la suite, la remise continue d’augmenter. Il atteint 50% après cinq années successives sans sinistre. Eh bien, c’est la réduction maximale que vous pouvez obtenir! Mais n’est-ce pas fantastique?

Voici les taux de bonus sans réclamation en fonction de votre expérience de réclamation –

Incidence de la créance sur la PNE

Bien que le bonus sans réclamation permette des rabais de prime intéressants, il devient nul si vous faites une réclamation dans la police. Quel que soit le nombre d’années successives sans réclamation que vous avez eues, une réclamation et votre PNE sont réduites à zéro. Vous n’obtiendrez aucun rabais sur la prime de renouvellement l’année prochaine. Par la suite, le taux de la PNE recommence à partir de 20% à partir de l’année politique suivante.

LIRE AUSSI | Comment une police d’assurance maladie complémentaire peut vous aider à payer moins de primes pour une couverture plus élevée – Expliqué

Ainsi, même si vous avez accumulé une PNE de 50%, vous revenez à zéro si vous faites une réclamation. Alors, comment préservez-vous votre PNE si vous devez faire une réclamation?

Option 1: Ne prétendez pas, surtout les plus petits.

Option 2: Optez pour le module complémentaire de protection bonus sans réclamation!

Complément de protection bonus sans réclamation – le concept

Les modules complémentaires sont des garanties facultatives que vous pouvez ajouter à votre régime d’assurance automobile complet ou autonome en payant une prime supplémentaire. Le module complémentaire de protection bonus sans réclamation est l’un de ces avantages de couverture facultatifs qui est disponible avec la plupart des polices d’assurance automobile. Si vous choisissez ce module complémentaire, vous pouvez protéger le bonus de non-réclamation accumulé dans votre police d’assurance automobile, même si vous avez une réclamation.

Comment le module complémentaire NCB Protection fonctionne-t-il?

Supposons que vous ayez une police d’assurance automobile dans laquelle vous n’avez fait aucune réclamation au cours des trois dernières années. Le bonus de non-réclamation disponible que vous avez dans le cadre du plan est de 35%. Désormais, la quatrième année, vous subissez une réclamation de 65 000 INR que vous soulevez sur votre police d’assurance automobile. L’assureur règle la réclamation. C’est ce qui se passerait lors du renouvellement de la police l’année prochaine –

Ainsi, avec l’ajout du bonus sans réclamation, vous pouvez économiser 2 975 INR lorsque vous renouvelez votre police d’assurance automobile.

De plus, il n’y a aucune limite aux réclamations que vous pouvez faire dans le cadre de ce module complémentaire. Quel que soit le nombre de réclamations que vous faites, si vous avez opté pour le bonus sans réclamation, la remise de la PNE accumulée restera intacte.

Ce que tu devrais faire?

Pour éviter de perdre le bonus sans réclamation, vous devez éviter de faire de petites réclamations. Essayez de payer ces réclamations de vos propres poches. Cependant, si la réclamation est importante et que vous souhaitez protéger la PNE accumulée, optez pour le module complémentaire de protection du bonus sans réclamation. À un petit montant de prime payable pour le module complémentaire, vous pouvez profiter d’économies plus élevées sur la prime si vous subissez des réclamations au cours de l’année d’assurance.

Lors de l’achat de la garantie de protection sans réclamation, comparez le taux de prime supplémentaire de différents assureurs. Choisissez un assureur qui facture un taux inférieur afin que vous puissiez également économiser sur le coût des primes. Alors, choisissez le module complémentaire de protection du bonus sans réclamation et protégez le bonus sans réclamation de votre police, même si vous subissez des réclamations.

(Par Dhirendra Mahyavanshi, co-fondateur, Turtlemint (une société InsurTech)

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.