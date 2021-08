Avantages de la hausse des prix de l’acier à refléter au cours des prochains trimestres : Koushik Chatterjee, directeur financier, Tata Steel

Koushik Chatterjee, directeur exécutif et directeur financier, Tata Steel

La performance commerciale européenne de Tata Steel a déçu la rue au premier trimestre. Cependant, le directeur exécutif et directeur financier Koushik Chatterjee a déclaré à Shubhra Tandon dans une interview par e-mail que les avantages de l’augmentation des prix de l’acier se refléteraient au cours des trimestres suivants. Il dit également que la société a mis de côté les plans de vente des entreprises européennes pour le moment. Extraits.

La performance commerciale européenne de la société a déçu car la Street avait prévu un Ebitda/tonne beaucoup plus élevé, en particulier après la performance de certains de ses pairs du secteur. Qu’est-ce qui va mal l’entreprise là-bas?

En réalité, la performance de Tata Steel Europe ce trimestre a été séquentiellement meilleure avec un bénéfice après impôts positif et a été aux niveaux de tendance à travers le groupe de pairs en Europe en termes de marge Ebitda. La nature de l’activité en Europe est davantage axée sur les contrats et non sur les prix au comptant, ce qui signifie qu’il y aura un décalage entre l’augmentation des écarts de prix au comptant et les « écarts ressentis » car il y a un impact de décalage sur la rentabilité. Par conséquent, l’augmentation au comptant du premier trimestre se répercutera sur les deuxième et troisième trimestres au fur et à mesure que les contrats existants seront renouvelés, et nous nous attendons à ce que les spreads augmentent sensiblement. Les prix en Europe restent élevés tout au long de l’été et auront donc un impact positif sur les prochains trimestres.

Tata Steel a maintenu que la société continuera à se concentrer sur les activités en Europe et à améliorer ses performances. Quand commençons-nous à voir les résultats de ces efforts ?

À bien des égards, il est déjà visible à travers le programme de transformation et s’accélérera davantage une fois que la séparation de Tata Steel Netherlands et de Tata Steel UK aura lieu au troisième trimestre de cet exercice. L’accent est mis sur la stabilité opérationnelle, l’amélioration de la productivité, la réduction des coûts fixes et l’efficacité commerciale. L’objectif du programme de transformation est de rendre l’entreprise durable et les flux de trésorerie positifs.

La vente d’entreprises européennes n’est-elle pas à l’ordre du jour ou êtes-vous toujours en pourparlers ?

Non, nous ne travaillons sur rien actuellement.

L’Ebitda/tonne de l’Inde est resté solide au premier trimestre et a dépassé les attentes de Street. Ces niveaux sont-ils durables ?

Les fondamentaux de nos activités en Inde reposent sur une base très solide, ce qui nous permet de mieux tirer parti des opportunités provenant de l’augmentation des spreads de marché. Dans l’état actuel des choses, nous voyons les tendances actuelles de la rentabilité [sustaining] au cours des prochains trimestres de cet exercice. Indépendamment de l’environnement externe, nous avons une approche structurée qui vise à améliorer les mesures d’efficacité à travers les fonctions dans tous nos sites d’exploitation. La robustesse de ce programme a été démontrée même dans des unités nouvellement acquises comme Tata Steel BSL et Tata Steel Long Products.

Quelles sont les perspectives de durabilité de cette remontée mondiale des prix de l’acier ?

Il y a certainement quelques thèmes structurels clés qui se déroulent à l’échelle mondiale et qu’il est important d’articuler. Le premier est l’augmentation de la demande entraînée par de lourds investissements dans les infrastructures à l’échelle mondiale pour relancer les économies touchées par la pandémie. Deuxièmement, dans de nombreux pays, dont la Chine, il y a un recalibrage important du côté de l’offre. Il y a également une augmentation des coûts du carbone, comme en témoignent les prix du système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Troisièmement, le rythme de la création de nouvelles capacités dans le monde s’est ralenti, ce qui crée également des pressions sur l’offre. Par conséquent, à notre avis, le niveau tendanciel moyen des prix mondiaux de l’acier dans un proche avenir sera plus élevé que ce que nous avons vu dans le passé.

Quelles sont les perspectives de la demande intérieure pour l’EX22 étant donné que la crainte d’une troisième vague de Covid se profile ?

La demande sous-jacente dans de nombreux secteurs est forte et nous prévoyons qu’elle se poursuivra au cours de l’année en cours. S’il y a eu un certain report de commandes pendant le pic de la deuxième vague, il y a également eu une reprise depuis fin juin dans de nombreux segments, dont l’automobile. Avec les initiatives politiques entreprises par le gouvernement… nous espérons que les investissements publics, les investissements privés et la demande des consommateurs contribueront à la relance de l’économie.

Quel est l’objectif de réduction de la dette au cours de l’EX22 et quel est le niveau d’endettement global avec lequel l’entreprise sera à l’aise au cours des 2-3 prochaines années ?

Nous avons remboursé Rs 5 800 crore de dette, et malgré l’augmentation du fonds de roulement due à l’augmentation significative des prix des produits finis, nous continuons à générer des flux de trésorerie sains. Avec les conditions commerciales sous-jacentes actuelles, notre objectif est de réduire l’endettement dans la même fourchette que l’année précédente.

Le gouvernement a récemment annoncé le programme PLI pour le secteur des aciers spéciaux. Quels sont les plans de Tata Steel dans le cadre de ce programme ?

Nous avons certainement des projets d’investissements dans ce domaine et nous nous réjouissons d’y participer.

