Avantages de l’accord commercial avec la Nouvelle-Zélande – Comment le Royaume-Uni économisera 20 millions de livres sterling dans l’accord sur le Brexit | Monde | Nouvelles

Boris Johnson et le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, ont conclu mercredi le pacte lors d’un appel vidéo après 16 mois de négociations. Le ministère du Commerce international a qualifié l’accord de « réalisation révolutionnaire » – mais ce que le public britannique gagnera sensiblement de l’accord ne semble pas clair.

Boris Johnson a déclaré : « Il s’agit d’un grand accord commercial pour le Royaume-Uni, cimentant notre longue amitié avec la Nouvelle-Zélande et renforçant nos liens avec l’Indo-Pacifique.

« Cela profitera aux entreprises et aux consommateurs de tout le pays, réduisant les coûts pour les exportateurs et ouvrant l’accès à nos travailleurs.

« C’est une semaine fantastique pour Global Britain. Mardi, nous avons levé près de 10 milliards de livres sterling d’investissements pour les industries du futur, et ce nouvel accord contribuera à stimuler la croissance verte ici et à l’autre bout du monde en Nouvelle-Zélande.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a déclaré: « C’est l’un de nos meilleurs accords jamais conclu et obtenu à un moment crucial de notre reprise de Covid. »

« Cet accord réduira immédiatement les coûts pour les exportateurs, créera des opportunités pour les entreprises néo-zélandaises de développer et de diversifier leur commerce, tout en stimulant l’économie alors que nous nous remettons de Covid-19. »

Qu’y a-t-il dans l’accord ?

L’accord supprimera les droits de douane qui atteignent actuellement 10 % sur une gamme de produits britanniques, notamment des vêtements, des navires, des bus et des bulldozers.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le prix de la Nouvelle-Zélande produit du miel de Manuka, des kiwis et du sauvignon blanc va plonger.

Cela permettra également aux professionnels tels que les avocats et les architectes de déménager et d’exercer plus facilement en Nouvelle-Zélande.

Minette Batters, la présidente du National Farmers Union, a déclaré: «Nous devrions tous craindre que ces accords puissent avoir un énorme inconvénient, en particulier pour des secteurs tels que les produits laitiers, la viande rouge et l’horticulture.

« Le gouvernement demande maintenant aux agriculteurs britanniques d’affronter certains des agriculteurs les plus orientés vers l’exportation au monde, sans l’investissement sérieux, à long terme et correctement financé dans l’agriculture britannique qui peut nous permettre de le faire.

« Il est incroyablement inquiétant que nous n’ayons presque rien entendu du gouvernement sur la façon dont il travaillera avec l’agriculture pour y parvenir. »

La secrétaire fantôme au Commerce international, Emily Thornberry, a fait écho aux inquiétudes des agriculteurs britanniques.

Elle a déclaré: «C’est un accord dont les seuls grands gagnants sont les méga-entreprises qui gèrent les fermes de viande et de lait de Nouvelle-Zélande, le tout aux dépens des agriculteurs britanniques qui ont déjà du mal à rivaliser.

« Mais pour l’emploi, la croissance et les exportations britanniques, cet accord est un nouvel échec massif. »

L’accord est le dernier d’une série d’accords de libre-échange conclus par le gouvernement britannique, y compris le Japon et un autre en principe avec l’Australie.

L’accent mis par M. Johnson sur la région de l’Extrême-Orient du monde fait partie d’un plan de dix ans visant à orienter la politique étrangère du Royaume-Uni vers l’Indo-Pacifique, renforçant les liens avec les pays démocratiques de la région pour les rendre plus compétitifs contre la Chine.