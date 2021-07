Avantages de l’apport d’actifs du monde réel à la blockchain ⋆ Crypto nouveaux médias

in

L’introduction d’actifs du monde réel dans la blockchain les rendra sans confiance, ouverts, transparents et sans autorisation, permettant à quiconque d’avoir une exposition aux actions financières, aux matières premières, aux indices boursiers, aux actifs d’entreprise, aux actifs en actions et aux actifs physiques en chaîne. Horizon Protocol vise à faciliter cette intégration en aidant à la création d’actifs synthétiques représentatifs de l’économie réelle. Cet article vise à examiner les avantages de l’intégration d’actifs du monde réel dans la blockchain. La technologie Blockchain réalisera une valorisation de milliers de milliards de dollars grâce à la tokenisation des actifs.

Exposition en chaîne aux actifs du monde réel

Horizon Protocol offre un écosystème où les utilisateurs, les commerçants et les investisseurs peuvent contourner de manière transparente les barrières actuelles à l’entrée sur les marchés financiers traditionnels et ont la possibilité de négocier et d’investir dans des crypto-monnaies et des actifs du monde réel sur la même plate-forme en utilisant des actifs synthétiques en chaîne. . Ces offres dépendent d’oracles liés à divers marchés sur lesquels ces actifs se négocient. La puissance débloquée par les Oracles connectant les flux de prix de ces différentes classes d’actifs à la blockchain permet à Horizon Protocol de fournir une alternative à la valorisation de plusieurs milliards de dollars du marché des dérivés traditionnels, sur la blockchain.

Améliorer la liquidité des actifs traditionnellement illiquides

La tokenisation d’actifs du monde réel a le potentiel de débloquer la valeur élevée d’actifs hautement illiquides tels que les beaux-arts. Théoriquement, les actifs peu liquides produisent généralement des rendements élevés sur une longue période, ce qui est en partie dû à leur rareté. Cependant, ces actifs sont confrontés à un désavantage important en raison de l’absence d’un marché disponible d’acheteurs.

En conséquence, le commerce de l’art et d’autres formes d’actifs peu liquides se caractérisent par des volumes d’intermédiaires agissant comme points de collecte. Il peut s’agir d’un marchand d’art, d’une maison de vente aux enchères ou d’une galerie d’art. La limitation qui en résulte est des coûts de transaction relativement élevés dans une industrie qui aurait autrement été bon marché et pratique à exploiter.

L’apport de ces actifs à la blockchain éliminera le problème des inconvénients transactionnels. En outre, les plates-formes DeFi peuvent débloquer la liquidité d’un tel actif en le représentant comme une fraction pouvant être répartie sur des millions de propriétaires fractionnaires.

Ces fractions peuvent ensuite être cotées sur des bourses décentralisées, élargissant ainsi le réseau d’acheteurs et préservant la liquidité premium d’un actif.

Accessibilité

Il existe des limitations financières et réglementaires considérables contre la majorité des investisseurs lorsqu’ils recherchent des actifs à haut potentiel tels que des voitures de sport de collection, des biens immobiliers multipropriétés ou le financement de films à gros budget. Tous ces actifs sont connus pour atteindre un retour sur investissement élevé dans un laps de temps comparatif.

L’apport de ces actifs à la blockchain regroupe essentiellement un groupe d’investisseurs disposés à acheter ou à financer l’actif. Un tel modèle ressemble plus à du financement participatif. Cependant, les participants tirent des avantages financiers de leurs investissements. En conséquence, la tokenisation pourrait ouvrir l’investissement dans des actifs à un public beaucoup plus large grâce à des montants et des périodes d’investissement minimum réduits.

Transparence

Les investisseurs débutants ou tout investisseur établi admettront qu’ils ont été mal informés lors du démarrage.

Il existe une pénurie totale d’informations fiables sur la manière de posséder et de bénéficier d’actifs de grande valeur, en plus d’autres données essentielles telles que l’historique des ventes, l’historique de la propriété, les rendements et les mesures nécessaires aux investisseurs pour garantir la qualité d’un actif. . Un investisseur doit d’abord acheter un actif avant d’évaluer personnellement sa crédibilité.

L’enregistrement de ces actifs sur la blockchain (ou la tokenisation) peut accorder des capacités de suivi et d’audit des actifs à toutes les parties intéressées, quelle que soit leur démographie respective. Un investisseur accédera à l’historique de la propriété, aux performances historiques, au retour sur investissement des anciens propriétaires et aux dividendes associés.

La tokenisation pourrait également augmenter la valorisation de certains actifs, par exemple lorsqu’un groupe de célébrités met en jeu la propriété d’un objet d’art de collection.

La capacité de suivre ces actifs sur une blockchain publique réduit également les risques de sécurité, le manque de confiance, les incidents de fraude et l’usurpation d’identité.

Verdict : Horizon Protocol comme norme pour la tokenisation des actifs

Lorsque les blockchains sont apparues pour la première fois, il leur manquait une fonctionnalité inhérente pour les lier à des actifs externes. Avec davantage de recherches sur les blockchains, la décentralisation et les écosystèmes financiers, les chercheurs ont trouvé des moyens uniques et innovants de combler le fossé entre la finance décentralisée et les actifs du monde réel. Horizon Protocol est une plate-forme robuste pour le déploiement d’actifs synthétiques en chaîne qui représentent l’économie du monde réel.