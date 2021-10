Avantages de l’investissement international et pourquoi investir dans des actions américaines d’Inde

Lisez la suite pour connaître certains des principaux avantages d’investir dans des actions américaines.

Au sein de la communauté des investisseurs indiens, l’intérêt pour l’achat d’actions américaines semble avoir augmenté ces derniers temps. Le marché boursier américain est le plus grand au monde d’investissements avec un accès facile à la communauté mondiale des investisseurs.

Des actions individuelles aux fonds négociés en bourse à travers une gamme d’indices et de thèmes, le marché boursier américain offre d’énormes possibilités aux investisseurs du monde entier. Les investisseurs indiens qui détiennent des actions indiennes ont également la possibilité de détenir certaines des plus grandes actions mondiales de premier ordre présentes ici en Inde.

Voici quelques avantages clés pour ceux qui cherchent à acheter des actions américaines.

Diversification

Le marché boursier américain offre la plus grande opportunité aux investisseurs indiens de diversifier leur portefeuille national parmi certaines des principales sociétés mondiales de technologie, d’Internet, de pharmacie et de fabrication, entre autres. Investir uniquement dans une seule économie les expose au risque pays. Il existe plusieurs facteurs géopolitiques micro et macro économiques qui ont un impact sur l’économie d’un pays. En cas de conflits économiques et politiques internes au pays, le portefeuille reste exposé au risque concentré. Afin de minimiser les risques et de maximiser le potentiel de rendement, vous devez diversifier votre portefeuille de placements. La diversification entre les classes d’actifs, la capitalisation boursière, etc. est incomplète à moins que vous ne diversifiiez géographiquement.

Taux de change roupie-dollar

Comme le montrent les données historiques, la roupie indienne a chuté par rapport au dollar américain et la possibilité de glisser davantage existe. Le taux de change roupie-dollar joue un rôle dans les rendements que vous générez des actions internationales. Toute dépréciation de la roupie par rapport au dollar contribue à augmenter les rendements si les actifs libellés en dollars tels que les actions américaines gagnent. Même si les actions internationales sous-performent ou stagnent, vous gagnez si la roupie baisse par rapport au dollar.

Investissement fractionné

Contrairement à l’Inde, vous pouvez détenir des actions américaines même en fractions. Après tout, acheter des actions Amazon qui se négocient à près de 3290 $ peut ne pas être abordable pour tous, car vous avez besoin de près de 2,43 Rs lakh pour posséder une seule action. Cependant, vous pouvez posséder une partie en investissant même une petite somme de 5 000 Rs ou même moins. Au fil du temps, vous pouvez accumuler davantage ou constituer un portefeuille d’actions américaines avec des fonds limités.

Le processus d’investissement dans des actions américaines en provenance d’Inde est simple, facile et rapide. Vous pouvez acheter des actions du Nasdaq en Inde ou négocier plusieurs milliers d’ETF et d’actions sur tout autre indice de premier plan comme le S&P 500, le Nasdaq 100, les indices Dow 30 ou l’indice Russell 2000.

De la technologie aux sociétés pharmaceutiques et des actions à grande capitalisation aux actions à petite capitalisation, le marché boursier américain compte un large éventail d’entreprises mondiales de premier plan. Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google – appelés collectivement les actions FAANG attendent d’être saisies alors que le marché boursier américain montre une certaine faiblesse. Il est temps de les accumuler pour créer de la richesse à long terme !

