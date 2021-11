Avantages du cloud : la grande opportunité cloud pour les PME indiennes

Pour les startups hébergées sur AWS, Amazon a fourni plus d’un milliard de dollars de crédits AWS en 2020 pour aider les startups en démarrage à lancer leur entreprise et à accélérer leur croissance.

Par Srinath Srinivasan

Les plates-formes cloud constituent le fondement de chaque solution numérique qu’une entreprise utilise aujourd’hui. Environ cinq grands fournisseurs dominent le marché mondial. Certains d’entre eux ont fait des paris énormes sur le marché indien. Comme pour Amazon Web Services (AWS), l’idée est de permettre à 10 millions de petites et moyennes entreprises (PME) indiennes de passer au numérique et de passer au cloud d’ici 2025. L’investissement d’un milliard de dollars du leader du secteur en Inde vise également le même objectif. cible. « Les PME d’aujourd’hui deviendront de plus grandes entreprises à l’avenir. AWS investit en Inde sur le long terme. Par exemple, en novembre 2020, nous avons étendu nos services et un investissement massif d’infrastructure en Inde avec la région AWS Asie-Pacifique (Hyderabad), qui sera lancée à la mi-2022 », a déclaré Puneet Chandok, président, Affaires commerciales, AWS Inde et Sud. Asie, Amazon Internet Services.

Parmi les grands acteurs, Oracle a également été agressif sur le segment des PME en Inde. « Notre clientèle globale est de 15 000 en Inde et la majorité d’entre eux sont des clients PME. À l’échelle mondiale, nous avons plus de 400 000 clients, dont plus de 300 000 sont des petites et moyennes entreprises », a déclaré Srikanth Doranadula, vice-président, Hybrid Cloud Systems, Oracle India.

Selon IDC, le marché indien des services de cloud public, y compris l’infrastructure en tant que service, les solutions de plate-forme en tant que service et le logiciel en tant que service, les revenus ont totalisé 3,6 milliards de dollars pour 2020 et le marché global des services de cloud public indien devrait atteindre 9,5 milliards de dollars d’ici 2025, avec un TCAC de 21,5 % pour 2020-25. « Les PME représentaient près de 29 % du marché global des services de cloud public en 2020 », déclare Rishu Sharma, directeur de recherche associé pour la pratique du cloud et de l’intelligence artificielle (IA) chez IDC en Inde.

Compte tenu de l’ampleur du marché, les grands acteurs ont inondé leurs plateformes cloud de solutions, de niveaux élevés d’automatisation et de fonctionnalités. Par exemple, AWS a regroupé des solutions numériques d’entreprise sur sa plate-forme. « L’objectif est de simplifier les choses, de les regrouper, de fournir une assistance et de réduire le prix afin que les PME puissent vraiment commencer une expérience et utiliser ces technologies », explique Chandok. « En juin, nous avons lancé SMB Gurukul, une initiative où nous combinons les partenaires, les PME et les startups pour profiter des opportunités au sein de ces segments », ajoute-t-il.

Pour les startups hébergées sur AWS, Amazon a fourni plus d’un milliard de dollars de crédits AWS en 2020 pour aider les startups en démarrage à lancer leur entreprise et à accélérer leur croissance. « Récemment, nous avons lancé la console Activate, conçue pour aider les fondateurs à chaque étape du parcours de leur startup, de l’idée initiale à la création du MVP, à la sécurisation du premier client, à la mise à l’échelle de l’entreprise sur AWS et au-delà », déclare Chandok. .

Selon Oracle Cloud Infrastructure, c’est la seule plate-forme qui offre des capacités autonomes et une architecture de sécurité d’abord. « Avec de nouvelles innovations en matière de données sur la plate-forme, les entreprises indiennes peuvent améliorer considérablement la vitesse, l’analyse et les performances de leurs transactions en ligne, tout en réduisant leurs coûts d’au moins 40 % en moyenne », déclare Doranadula.

À l’autre extrémité du spectre se trouve Linode, une plate-forme qui se classe sous d’autres fournisseurs de cloud avec une approche totalement différente. « Contrairement aux grands acteurs, nous n’avons pas d’applications ou de services propriétaires par défaut ni de niveaux élevés d’automatisation. Nous donnons aux entreprises le choix de choisir les services ou les applications qu’elles souhaitent sur le marché », déclare Blair Lyon, vice-président, Cloud Experience, Linode. La plate-forme a récemment ouvert un centre de données et un centre d’innovation à Mumbai pour répondre à la forte augmentation de la demande résultant de la pandémie de Covid-19.

