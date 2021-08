Avantages du cloud : Oracle ouvre les avantages du cloud au secteur public indien

Shailender Kumar, vice-président directeur et directeur général régional, Oracle India

Un peu plus d’un an après avoir introduit le cloud public Oracle en Inde en créant des régions cloud à Mumbai et à Hyderabad, Oracle a annoncé qu’il avait été nommé par le ministère de l’électronique et de l’informatique en tant que fournisseur de solutions d’infrastructure cloud, à la suite d’un audit rigoureux. En conséquence, les gouvernements et autres entités du secteur public en Inde peuvent désormais tirer parti des technologies cloud de deuxième génération d’Oracle et déplacer leurs charges de travail les plus difficiles, y compris les charges de travail Oracle, vers Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Shailender Kumar, vice-président directeur et directeur général régional d’Oracle India, a déclaré : « Oracle est un partenaire du programme de développement de l’Inde depuis près de trois décennies. Plusieurs clients profitent déjà des avantages d’Oracle Cloud Infrastructure. Les gouvernements du Bihar, du Chhattisgarh, de Delhi, de l’Haryana, du Jharkhand, du Karnataka, du Maharashtra, du Meghalaya, de l’Orissa, du Rajasthan, du Telangana, de l’Uttar Pradesh, du Bengale occidental et bien d’autres utilisent déjà les solutions Oracle. De nombreux ministères tels que les entreprises, les chemins de fer, les finances et bien d’autres utilisent également les solutions Oracle.

Avec le nouveau développement, ces entités gouvernementales et organisations du secteur public auront accès aux avantages importants qui découlent de l’utilisation d’Oracle Cloud Infrastructure, notamment :

* Performances tarifaires cloud simples, prévisibles et supérieures

*Un chemin de migration rapide et simple vers le cloud, soutenu par les seules garanties de niveau de service de l’industrie en matière de performances, permettant un délai d’innovation rapide

* Performances fiables équivalentes sur site et évolutivité massive soutenant l’objectif de rendre plus de services numériques et facilement accessibles aux citoyens et à l’industrie

* Des contrôles de sécurité puissants et faciles à mettre en œuvre avec des environnements informatiques isolés conformément aux lois réglementaires

* Accès à la base de données autonome d’Oracle qui tire parti de l’apprentissage automatique et de l’automatisation pour apporter une simplicité, une sécurité et une efficacité opérationnelle accrues à la gestion des données, et également pour débloquer des informations supplémentaires.

